الاتحاد الأوروبي: سننسق اتصالاتنا مع حركة طالبان عبر تواجد أوروبي مشترك في كابول

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه يعتزم تنسيق اتصالاته مع حركة طالبان عبر وجود دبلوماسي أوروبي مشترك في كابول إذا توفرت الظروف الأمنية.

وقال بوريل في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “رويترز” للأنباء: “سننسق اتصالاتنا مع حركة طالبان عبر تواجد أوروبي مشترك في كابول إذا توفرت الظروف الأمنية المناسبة”.

وأضاف “على حركة طالبان الوفاء بوعودها والسماح للأفغان الراغبين في السفر بمغادرة البلاد”.

وشدد بوريل على ضرورة الحفاظ على حقوق النساء في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان.

وتابع قائلا: “سيتعين علينا الحوار مع الحكومة الأفغانية الجديدة لكن هذا لا يعني الاعتراف بها”.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بريطانيا لن تعترف بحكومة طالبان الجديدة في كابول، لكن سيتعين عليها التعامل مع الواقع الجديد في أفغانستان.

وأوضح راب خلال زيارة إلى باكستان أجراها اليوم، أن بريطانيا لا تريد أن تشهد انهيار النسيج الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان، مضيفا أنه لم يكن ممكنا إجلاء نحو 15 ألفا من كابول بدون بعض التعاون مع طالبان التي استولت على العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس الماضي.

وتابع قائلا: "ندرك بالفعل أهمية أن نظل قادرين على الحوار ووجود خط مباشر للاتصالات".