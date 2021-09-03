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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أصفر.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

 

تألقت مي عمر في الفيديو بإطلالة من أختيار الإستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات واتسم بأنه مصنوع القماش الشيفون.

 

حمل فستان مي عمر، توقيع دار الأزياء العالمية لابورجوازي، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

 

وانتعلت مي عمر حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي، فيما أعتمدت على خصلات شعرها المموج و المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية.

 

https://www.instagram.com/reel/CTW0nOkore1/?utm_source=ig_web_copy_link

 

أحدث أعمال الفنانة مي عمر

 

جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.

 

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

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