داعمة للمبدعين منهم.. منى صقر ترعى براعم ذوى الهمم

في الوقت الذي تهتم فيه الدولة، بذوى الهمم، ورعايتهم، واكتشاف الموهوبين منهم، لتنميتهم، وتطويرها من خلال مراكز متخصصة في ذلك، سواء في مجالات الإبداع الثقافي أو الفني، أعلنت د. منى صقر سفيرة الأمل والعطاء، عن دعمها ورعايتها عدد من ذوى الهمم المبدعين في تلك المجالات.

وكشفت أنها ستدعم كافة الفرق الفنية لذوى الهمم من الأطفال، سواء في مصر أو خارجها.

وقالت إن ستعمل على زيارة دور الأيتام، لدعم أبنائها الموهوبين، وتنمية قدراتهم للمشاركة في المسابقات الفنية والثقافية، التي يتم تنظيمها لهم، مثل جائزة المبدع الصغير التي أطلقتها الدولة مؤخرا، وفاز فيها أحد أبناء دور الأيتام .

وأضافت أنها ستدعم المبادرات التي يتم إطلاقها من أجل ذوى الهمم ودور الايتام، للكشف عن الموهوبين.