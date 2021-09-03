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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد نشرها على فيس بوك.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالاسلحة النارية فى سوهاج

اطلاق نيران
اطلاق نيران

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية دائرة مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج .

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة مشاجرة سابقة خلال شهر يوليو الماضي، حيث نشبت بين طرف أول (3 أشخاص "إثنين منهم مصابان بطلقات نارية")، طرف ثانى (4 أشخاص "أحدهم مصاب بطلق نارى") تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن الإصابات المنوه عنها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 بندقية آلية)، كما نتج عن المشاجرة إصابة (طفلة "تنتمى للطرف الأول") بجروح، وبمواجهة الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما وتعدى كل منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وزارة الداخلية البلينا

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