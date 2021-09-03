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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا ... رواد السوشيال يهاجمون أحمد حسن وزينب من جديد ..إيمي سمير غانم لوالديها: حاسة بالرعب.. تعليق محمد رمضان على بيان نقابة الممثلين

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية المهمة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين:

يتيم الأب تايه.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

نشرت  إيمي طلعت زكريا ، صورة له برفقة والدها الفنان طلعت زكريا ، عبر صفحتها الشخصية انستجرام .


وعلقت إيمي طلعت زكريا قائلا:«بقوا سنتين بعيد عني ، وحشتني ؟أوي يا بابا مش قادرة بجد نفسي اشوفك.. وأحس بيك زي زمان نفسي أحكيلك عن حاجات كتير حصلت معايا و تنصحني، فعلا يتيم الأب تاية، ربنا يرحمك و يصبرني».

الاستفزاز والإهانة في أمي.. رواد السوشيال يهاجمون أحمد حسن وزينب من جديد

أحمد حسن و زينب .. اسم عرفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا بالعديد من الفيديوهات التي لم تلق إعجاب الجمهور، وعادة ما يتعرض الثنائي لهجوم حاد بسبب المحتوى الذي يقدمانه.

و تعرض الثنائي أحمد حسن وزينب لهجوم جديد  من رواد السوشيال ميديا بسبب فيديو عبر حسابهما الرسمي على فيس بوك.

إيمي سمير غانم لوالديها: عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب

وجهت إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرتإيمي سمير غانم  صورة لوالديها، وعلقت: “عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوة إلا بالله الحمدلله الحمدلله الحمدلله”.

أول تعليق من محمد رمضان بعد بيان نقابة المهن التمثيلية بلبنان بتأكيد تكريمه

نشر محمد رمضان، مقطع  فيديو جديد من أحد اللقاءات التليفزيونية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

و قال  محمد رمضان من خلال اللقاء: “أعمل شيء انت مؤمن ومقتنع به ودارسه كويس، كما قال علي  كرم الله وجهه الوعي قبل السعي، اقعد مع نفسك و فكر أنا عايز ايه من الدنيا”.

و علق علي الفيديو قائلا: “ثقة في الله النجاح، جمعة مباركة يا شباب”.

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