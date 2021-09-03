الحل الأمثل للقضاء على مشاكل البشرة الدهنية.. تفاصيل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن صابون بينكي حقق نجاحا كبيرا بين السيدات، موجهة النصيحة لأصحاب البشرة الدهنية بضرورة استخدام كريم بينكي.



وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج “طبيب البلد”، على فضائية “صدى البلد”، أن صابونة العسل والشوفان مناسبة لأصحاب البشرة الدهنية، بينما صابونة الترطيب العميق للبشرة الجافة.



وأكدت خبيرة التجميل أن كريم بينكي ، يستطيع القيام بالتقشير بدون أعراض جانبية نتيجة استخدام مادة الساليسين داخل مكون طبيعي، حيث إنها تزيل الخلايا الميتة وتنظيف المسام.

وقالت خبيرة تجميل، في تصريحات سابقة ، إن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي، والزنك، ويعمل على التقشير الطبيعي للجلد الميت.





