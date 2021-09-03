عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب السعودي يكشف حجم إصابة عبد الله عطيف

إصابة عبد الله عطيف
إصابة عبد الله عطيف لاعب منتخب السعودية

أعلن المنتخب السعودي، حجم إصابة عبد الله عطيف نجم الأخضر،  التي تعرض لها،  أمام فيتنام، في المباراة التي أقيمت، مساء أمس، الخميس، بملعب "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب، يوم أمس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

 

ولم يكشف المنتخب السعودي، مدة غياب عبد الله عطيف عن الملاعب.

يذكر أن المنتخب السعودي تفوق على نظيره منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم منتخب فيتنام في الشوط الأول عن طريق لاعبه نجوين كوانج هاي في الدقيقة الثالثة.

 

وعاد منتخب السعودية في النتيجة من جديد، بهدف أول سجله سالم الدوسري من ركلة جزاء عند الدقيقة 54، ليعيد المباراة من جديد لنقطة التعادل. وجاء الهدف الثاني للأخضر السعودي عن طريق ياسر الشهراني من ضربة رأسية بعد كرة عرضية تلقاها من الظهير الأيمن سلطان الغنام عند الدقيقة 67.

وأضاف صالح الشهري الهدف الثالث لصالح الأخضر السعودي خلال الدقيقة “79” من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد ارتكاب الدفاع الفيتنامي خطأ واضح على سالم الدوسري.

مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم
 

ويتواجد منتخب السعودية ضمن فرق المجموعة الثانية من المرحلة الأخيرة للتصفيات المونديالية رفقة منتخبات؛ فيتنام وعمان وأستراليا واليابان، الصين.

المنتخب السعودي عبد الله عطيف أصابة عبد الله عطيف المنتخب السعودي ضد فيتنام فيتنام

ترشيحاتنا

انهيار منزل فوق سيدتين بـ دشنا.. وتدخل عاجل من الحماية المدنية

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد بسام حارس طلائع الجيش.. تفاصيل

بعد استبعاد بعض الأفارقة.. تحذير شديد اللهجة من الإمارات لوسائل الإعلام

محلية النواب: تعديل تشريعي بقانون البناء لإلزام ملاك العقارات بتركيب كاميرات مراقبة

بعد الهجوم عليه.. خبير يكشف الأخطاء الجسيمة في سد النهضة

بعد اشتباكات طرابلس.. الولايات المتحدة تحذر من عودة ليبيا إلى الحرب الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

كاميرا أمام كل بيت.. خبير أمني يشيد بمبادرة «صدى البلد» لمنع الجريمة

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

غلق وتشميع مركز "سمكري البني ادمين" بمدينة نصر.. شاهد

بيراميدز ينفي أي تفاوض مع الزمالك بشأن عبد الله السعيد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن|مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

فيديو جراف.. رونالدو كبير هدافي العالم

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ