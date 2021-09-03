المنتخب السعودي يكشف حجم إصابة عبد الله عطيف

أعلن المنتخب السعودي، حجم إصابة عبد الله عطيف نجم الأخضر، التي تعرض لها، أمام فيتنام، في المباراة التي أقيمت، مساء أمس، الخميس، بملعب "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب، يوم أمس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

ولم يكشف المنتخب السعودي، مدة غياب عبد الله عطيف عن الملاعب.

يذكر أن المنتخب السعودي تفوق على نظيره منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم منتخب فيتنام في الشوط الأول عن طريق لاعبه نجوين كوانج هاي في الدقيقة الثالثة.

وعاد منتخب السعودية في النتيجة من جديد، بهدف أول سجله سالم الدوسري من ركلة جزاء عند الدقيقة 54، ليعيد المباراة من جديد لنقطة التعادل. وجاء الهدف الثاني للأخضر السعودي عن طريق ياسر الشهراني من ضربة رأسية بعد كرة عرضية تلقاها من الظهير الأيمن سلطان الغنام عند الدقيقة 67.

وأضاف صالح الشهري الهدف الثالث لصالح الأخضر السعودي خلال الدقيقة “79” من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد ارتكاب الدفاع الفيتنامي خطأ واضح على سالم الدوسري.

مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم



ويتواجد منتخب السعودية ضمن فرق المجموعة الثانية من المرحلة الأخيرة للتصفيات المونديالية رفقة منتخبات؛ فيتنام وعمان وأستراليا واليابان، الصين.