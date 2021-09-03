تحذير شديد من الخطوط الجوية التونسية لـ مواطنيها قبل السفر إلى بلجيكا

أعلنت الخطوط الجويّة التونسية عن قيام السلطات البلجيكية بفرض إجراءات جديدة قبل دخول الأجانب إلى أراضيها.

وذكرت الخطوط الجويّة التونسية في بيان لها أن من بين هذه الاجراءات ضرورة أن يكون المسافرون الذين يحملون شهادة تلقيح قد تلقوا التطعيم ضد كورونا منذ أسبوعين.

كما شددت علي ضرورة التزام المسافرين بحجر صحي 10 أيام حيث يمكن تقليص المدة الي 7 أيام بعد إجراء تحليل سلبي.

وبالنسبة للمسافرين غيرالملحقين عليهم الاستظهار بتحليل سلبي لم تمضِ عليه 72 ساعة فقد أكدت الخطوط الجوية التونسية علي ضرورة الالتزام بحجر صحي 10 أيام.