السودان.. تدمير كلي وجزئي طال نحو 17500 منزل

أفاد بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوشا) بأن سيول وفيضانات وأمطار غزيرة تسببت في تدمير كلي وجزئي طال نحو 17500 منزل في مختلف مناطق السودان.

وذكر بيان اوشا أن السيول والفيضانات والامطار الغزيرة أثرت بشكل مباشر على أكثر من 88000 شخص في 13ولاية من أصل 18 ولاية منذ منتصف موسم الأمطار في يوليو.

ولفت (اوشا) إلى أن معظم الأسر المتاثرة من الأمطار الغزيرة والفيضانات اضطرت إلى الإقامة مع الأقارب والانتقال إلى السكن داخل المباني الحكومية.

وتحولت معظم طرق وأحياء العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الجمعة، إلى برك مياه بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة منذ مساء الخميس.

ووفقًا لمركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) فمن المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا خلال الأيام الخمس المقبلة في معظم أواسط وجنوب ووسط وغرب السودان.