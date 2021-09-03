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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تقدم طالبان في بنجشير.. إيران توجه رسالة لجميع الأطراف في أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية

دعت إيران، اليوم الجمعة، جميع الأطراف الأفغانية إلى التحلي بضبط النفس والالتزام بالحوار والابتعاد عن العنف، وذلك تعليقاً على الاشتباكات في منطقة بنجشير الافغانية بين حركة طالبان وقوات جبهة المقاومة.

 

ودعا المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية الأطراف الافغانية إلى التحلي بضبط النفس والالتزام بالحوار والابتعاد عن العنف.

 

وقال خطيب زاده: "السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حوار حقيقي بين الأفغان دون وجود وتدخل الدول الأجنبية".

 

وأضاف حول الاشتباكات في منطقة بنجشير بأفغانستان:"إن إيران على اتصال دائم بجميع الأطراف في افغانستان، وقد بذلت قصارى جهدها لتقليل معاناة الشعب الأفغاني إلى الحد الأدنى"، لافتا الى ان أفغانستان اليوم قد سئمت من سنوات الاحتلال والحرب والعنف،" لذلك يجب على جميع الأطراف الامتناع عن إعادة استخدام العنف وقتل الأشقاء لبعضهم البعض".

 

وشدد أن شعب أفغانستان يستحق حكومة شعبية وشاملة تعكس التركيبة السكانية والعرقية للبلاد، مشددا على إن طهران مع الشعب الأفغاني في اتجاه تشكيل حكومة شاملة اليوم، كما كانت طوال الأربعين عاما الماضية الى جانب الشعب الافغاني.

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وأكد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، بلال كريمي، اليوم الجمعة، أن قوات الحركة تسيطر على ما يقرب من 20 في المئة من مساحة ولاية بنجشير، متوقعا سيطرة الحركة في الأيام القليلة القادمة على كامل أراضي الولاية.

 

وقال كريمي في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية،: "القتال في بنجشير جاري، ومجاهدو الإمارة الإسلامية يسيطرون على مناطق كثيرة، القتال جار لكنه يتوقف في حين إلى آخر.. المجاهدون دخلوا إلى مناطق كثيرة في ولاية بنجشير ونتوقع في المستقبل القريب أن تصبح بنجشير تحت سيطرتنا".

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