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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ممرضة وزوجة وأم وطالبة ثانوية عامة.. غادة فاروق تتحدى نفسها وتتفوق في الثانوية

صدى البلد

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، غادة فاروق إحدى فتيات قرى المنيا والتي تعمل ممرضة وتدرس بالثانوية العامة.

 

وروت غادة قصة دراستها بالثانوية العامة بالتزامن مع العمل، وأكدت، "أنها كانت تحلم بالالتحاق بكلية الطب، وكانت متفوقة في سنوات دراستها الأولى في الابتدائية والإعدادية، ورغم أنها كانت الأولى على المدرسة في الإعدادية، التحقت بمعهد التمريض، ثم تزوجت وأنجبت طفلين، ولكن حلمها ظل يراودها فعادت لدراسة الثانوية العامة، ونجحت بنتيجة هي 86.7%، ولكن كلية الطب تقبل من 87%، الأمر الذي أحزنها كثيرًا، وبكت كثيرًا بسببه، ثم سلمت أمرها لله.

 

وأشارت إلى أن حماتها ساعدت بشكل كبير للحصول علي نتيجة كبيرة خاصة وأنها أم لطفلين وكانت تدعمني بإستمرار".

 

وبدوره، قال  الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، في اتصال مع البرنامج، أن مجموعها أقل من حد القبول بكلية الطب في الجامعات الخاصة، ولكن من المتوقع أن ينخفض حد القبول بكلية الطب أكثر خلال مراحل التنسيق التالية، وإذا انخفض فإن الجامعة ستقدم لها منحة مجانية كاملة، وإذا لم ينخفض فالجامعة تقدم لها منحة كاملة شاملة الإقامة في المدينة الجامعية مجانًا، في كلية العلاج الطبيعي بالجامعة.

كلية العلاج الطبيعي الجامعات الخاصة الثانوية العامة المدينة الجامعية مصر تستطيع كلية الطب

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