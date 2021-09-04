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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع في اسعار هيونداي اكسنت HCL .. صور

تصل لـ 5 الاف جنيه
تصل لـ 5 الاف جنيه .. ارتفاع في اسعار هيونداي اكسنت HCL

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة هيونداي اكسنت HCL داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة قدرها 5 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة، و التي تنتمي إلى فئة السيدان.

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت HCL موديل 2022 

 

تأتي السيارة هيونداي اكسنت HCL بقياسات هيكيلية بلغت 4440 مم للطول، مع عرض يقدر بـ 1729 مم، و 1460 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 480 لتر، بينما ترتكز على جنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، إلى جانب مصابيح امامية حادة، و شبكات أمامية متعددة المقاطع والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

و تستمد السيارة هيونداي اكسنت HCL قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، مع عزم دوران يقدر بـ 132 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، كما تضم ايضا حزمة من مواصفات الامن و السلامة، و برامج الرفاهية و التحكم مع اختلاف الفئات المطروحة.

 

اسعار السيارة هيونداي اكسنت HCL داخل السوق المصري :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2022 محرك 1400 CC بسعر  260 ألف جنيه بدلاً من 255 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART FUN 2022 محرك 1400 CC بسعر 280 ألف جنيه بدلاً من 275 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SMART SAFETY 2022 محرك 1400 CC بسعر 280 ألف جنيه بدلاً من 275 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل  SMART PLUS 2022 محرك     1400 CC بسعر 300 ألف جنيه بدلاً من  295 ألف جنيه.
 

هيونداي اكسنت HCL موديل 2022 هيونداي اكسنت HCL موديل 2022 السيارة هيونداي اكسنت HCL موديل 2022

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