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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلقيس أول مرة تظهر في برنامج جماهيري مصري .. أنا بنت البلد دي

الفنانة بلقيس
الفنانة بلقيس

ظهرت الفنانة بلقيس لأول مرة في برنامج جماهيري مصري المذاع على قناة " سي بي سي" تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج " معكم منى الشاذلي"، وهى مطربة لها شعبية جارفة ملفتة وتعتبر ظاهرة في حد ذاتها وليس فقط في الخليج العربي. 

 

وأضافت الإعلامية " منى الشاذلي" أن شعبيتها وأغانيها وصلت إلى المغرب و لبنان والسودان وبلدان كثيرة أخري وشكلت ظاهرة تحديداً مع جيل الشباب و في أكثر من بلد عربي.

 

واضافت " منى الشاذلي" أن صوت صوت بلقيس مميز و قوي جداً واختيارتها للأغاني عصرية بامتياز 

وألحانها وأفكار كليباتها حديثة ، منوهةً إلى أن مؤخراً بلقيس غنت في دار الأوبرا المصرية في حفل ناجح 

وأطلقت أول أغنية المصري و قدمتها للجمهور وهى" اشتاقت له "

 

وفي سياق أخر، حققت أغنية دبلوماسي للفنانة بلقيس فتحي ، 3 ملايين و513 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب في 20 أغسطس الجاري، والأغنية الاولى لـ  بلقيس باللهجة المصرية. 

 

أغنية دبلوماسي  لـ  بلقيس فتحي ، من كلمات: عزيز الشافعي، الحان: عزيز الشافعي ، توزيع: جلال حمداوي ، مكس وماستر: جلال حمداوي ، إخراج: علي أبو طالب.

من جهة أخرى، تمكنت أغنية “جبار” لـ بلقيس، من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بيوم واحد فقط.

 

وحققت أغنية جبار لـ بلقيس مليون مشاهدة ، لتحتل المرتبة الـ 12 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة على يوتيوب.

 

الأغنية باللهجة اللبنانية، وتم تصويرها في بيروت من إخراج إيلي فهد، وكلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر صباغ.

 

بلقيس أثارت الجدل خلال الأشهر الماضية بسبب قرارها المفاجئ برفع دعوى خلع على زوجها .


 

الفنانة بلقيس منى الشاذلى المغرب لبنان السودان

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