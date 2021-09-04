بيومي فؤاد يشارك جمهوره ب صورة كوميدية من ماضيه

شارك الفنان بيومي فؤاد صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكانت صورة قديمة له من شبابه.

ومزح مع جمهوره، وكتب: “تسلم ايد اللي خلاني اضحك في الصورة” وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ومن أبرز التعليقات:انت لازم تضحك لانك بتضحك مصر كلها - طول عمرك بتضحك يافنان تدوم الضحكة.

"عودة الأب الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور، شادي الفونس وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال.

يذكر أن نشرت صفحة الفنان بيومى فؤاد عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعرضه لفقدان الوعى أثناء تواجده فى الإمارات.

وعلق بيومى فؤاد: "أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصيبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان افقدني الوعي لمدة 24 ساعة.. مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية والصحة) لدرجة اني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم ومع تأكدهم أنها مش كورونا”.



وتابع بيومى فؤاد: “ملحوظة في ناس من الي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا اني ضيفهم شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة”.



