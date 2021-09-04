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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تنظم بطولة الدوري العالمي للكاراتية للمرة الأولى.. فيديو

وزير الرياضة - فريال
وزير الرياضة - فريال أشرف - جيانا فاروق

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن تنظيم مصر بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للمرة الأولى فى تاريخها بمشاركة 247 لاعب ولاعبة.

 

قال الإعلامي  إبراهيم فايق عبر الفضائيات ان مصر ستستضيف لأول مرة بطولة الدورى العالمى للكاراتيه لافتا إلى أن أحداث كثيرة تستضيفها مصر فى الآونة الأخيرة.

 

أضاف: ان استضافة مصر لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه لاول مرة فى تاريخها يدل على حرص مؤسسات الدولة والتوجه نحو الرياضة .

 

تابع: منذ استضافة مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 وتوالت استضافة مختلف الألعاب ومؤخرا استضافة بطولة الدراجات.

 

استطرد: بطولة الدوري العالمي للكاراتيه سوف تقام في استاد القاهرة من الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجارى بمشاركة 247 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.

 

أشار إلى أن مصر نجحت فى استضافة الأحداث العالمية فى ظل عدم قدرة الدول فى الخارج تخشى استضافة البطولات العالمية نظرا لجائحة فيروس كورونا.

 

من جانبه قال محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه : بفضل توجيهات الدولة بالكامل نجحنا فى استضافة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه.

 

أوضح أن الاتحاد الدولى للعبة الكاراتيه بعدما شاهد الصالة المغطاة طلبنا من أنطونيوس بيسانوس رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه استضافة بطولة العالم للكاراتيه 2024 والكاراتيه دخل التاريخ هذا العام بان مصرية فريال أشرف حصلت على الميدالية الذهبية وجيانا فاروق حصلت على الميدالية الفضية.

 

لفت الى أن مصر موجودة فى كافة اللعبات ونستطيع حصد العديد من الألقاب فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه فى مختلف الأوزان.

 

مصر أنقذت العالم فى بطولة الدورى العالمى

 

فى حين قال أنطونيوس بيسانوس رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه : سعيد جدا لوجودي فى مصر وتنظيم بطولة الدورى العالمى للكاراتيه وقد نظمنا العديد من الأحداث فى شرم الشيخ مؤخرا.

 

لفت إلى أن بطولة الدورى العالمى تضم لاعبين على أعلى مستوى وتم مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

 

شدد على أن مصر قدمت للاتحاد الدولى للعبة الكاراتية قدمت خدمة جليلة باستضافة بطولة الدورى العالمي للكاراتيه مشيرا إلى أن مصر تم وضعها على رأس الدول التى سوف تستضيف البطولات القادمة في لعبة الكاراتية.

 

فيما أشادت اللاعبة البرازيلية كارولين بإستضافة مصر فعاليات بطولة الدوري العالمي للعبة الكاراتيه وقالت أنها أول مرة تحضر إلى القاهرة واستمتعت برؤية الأهرامات.

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