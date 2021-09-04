عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقية 25 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 15 مدرساً بجامعة طنطا

ترقية 25 عضواً بهيئة
ترقية 25 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 15 مدرساً بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من السيد محمد حامد، ومنال شوقى حسين، ونجاح سيد الشماع، وياسر محمد إبراهيم، وعمرو محمد جوالى، ورضا عبد السميع العرباوى، وعبير عابد أبو زيد بكلية الطب، ومحمد منصور البندارى، وعبد المحسن محمد بدوى بكلية العلوم، وسهام أحمد عبد الحى، وانتصار أبو الغيط القازح بكلية التمريض، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من هيثم إبراهيم حسين، وأحمد عبد العزيز الشرقاوى، وعصام أحمد إبراهيم، ومحمد حسنى فودة، ورشا عادل الخولى، وهبه فؤاد هراس، ونهى محمد الأنور، وهبه إبراهيم لاشين، وأميرة أحمد السعدنى بكلية الطب، وخالد محمد المرابع، وأيمن محمد الطحان، ومحمد صبحى فتحى بكلية العلوم، ومحمد إبراهيم السيد بكلية الزراعة، وسامية محمد حجازى بكلية التمريض.

محافظ الغربية يوجه برعاية الطفل إسماعيل السيد بمستشفى قطور المركزي

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من مها السيد حسن بكلية الطب، ومصطفى عادل درويش، وعلاء عبد الرحمن عطية بكلية العلوم، ووسام حامد السعدنى بكلية طب الأسنان، ومحمود زكى زيدان بكلية الحقوق، وعبد العزيز أحمد عدس بكلية الهندسة، وأمل أحمد على، وعبير فاروق الفار، ونادية مصطفى السيد، وهناء عاطف البنا، ورقية إبراهيم النجار، وتوحة على السيد، وفايزة محمد سليمان، وأنغام السيد توفيق، وسمر أحمد مقلد بكلية التمريض.

جامعة طنطا ترقية أعضاء هيئه التدريس مجلس إدارة الجامعة منح اللقب العلمي تعيين 11 مدرس

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يوجه برعاية الطفل إسماعيل السيد بمستشفى قطور المركزي

ترشيحاتنا

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

لزيادة أعداد الطيارين| تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية لـ 52 ٪؜

وزير المالية يبحث التنمية الاقتصادية مع نظرائه بأوزبكستان والكويت والسعودية والسودان

إسرائيل تقصف منظومة روسية ومواقع إيرانية ومصنعاً لـ حزب الله.. ما القصة؟

أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

حكم حرمان المستهتر من الميراث .. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

الإمارات تحدث إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين والزوار من الخارج من غد

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ