جامعة القاهرة تشارك في 130 مشروعًا قوميًا لتحقيق أهداف رؤية مصر2030

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة نجحت على مدار 4 سنوات في توسيع آفاق التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمساهمة في المشروعات القومية من خلال مشاركة متميزة للعديد من كليات الجامعة، من بينها كليتا الهندسة والتخطيط الإقليمي والعمراني، انطلاقًا من رؤية الجامعة في التعاون وتقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن كلية الهندسة ساهمت من خلال مراكزها ومعاملها البحثية في العديد من المشروعات القومية للدولة المصرية بلغت نحو 120 مشروعًا، حيث ساهمت في تقديم الاستشارات الهندسية لـ 96 مشروعًا، بالإضافة إلى عمل اختبارات ضبط الجودة لما يزيد على 25 مشروعا بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الهندسة تعاونت مع وزارة الداخلية لإعداد مشروع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية وتصاريح العمل ومصلحة الأدلة الجنائية، ووزارة البيئة لإنشاء منظومة جرد وحصر الملوثات، ووزارة الآثار للإشراف على مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية، ووزارة الشباب والرياضة لإنشاء مدينة رياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تعاونت مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر للإشراف على خطط صيانة ورفع كفاءة السكك الحديدية، ومع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإشراف على عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة العديد من أساتذة الكلية في مجالس إدارات العديد من شركات قطاع الأعمال للاستفادة من خبراتهم في تطويرها.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بالجامعة شاركت في نحو 10 مشروعات قومية، سواء من خلال تنفيذ بعضها أو تقديم الاستشارات العلمية في البعض الآخر، ومن بينها مشروع تطوير العشوائيات بالجيزة، ومشروع تصميم وتطوير كل من شارع البحر الأعظم وميدان المنيب، والاشتراطات التخطيطية والبنائية بمحافظتي الجيزة والأقصر.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أنه وجه جميع الكليات والمراكز الاستشارية بالجامعة لزيادة دورها الفعال في دعم وخدمة المجتمع المحلي وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، والتوسع في العمل المجتمعي، وتوجيه كافة أنشطتها العلمية والدراسية والبحثية في مشاريع تطبيقية تؤكد دور الجامعة الريادي في دعم وخدمة المجتمع المحلي، لافتا إلى أن هناك تواصلا دائمًا وتعاونًا كبيرًا مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات لخدمة أهداف التنمية والمشروعات التي يجرى العمل عليها لخدمة وصالح مصر.

