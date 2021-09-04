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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بناء الإنسان وتطوير العقل المصري

جامعة القاهرة بمعسكر قادة المستقبل تستقبل الخشت وأكرم القصاص في حوار مفتوح..غدا

الخشت
الخشت

تستضيف جامعة القاهرة غدًا "الأحد"، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد الخشت ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للحديث عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" وذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي بدأته الجامعة من 21 أغسطس ويستمر حتى 14 سبتمبر في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

 

ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح للإجابة على تساؤلات الطلاب في الموضوعات المختلفة التي تشغلهم، وفتح نافذة أمامهم على قضايا الساعة محليًا وعربيًا ودوليًا، وإثراء أفكارهم في شتى المجالات الحياتية برؤية علمية وواقعية بما يعزز لغة الحوار وإثراء فكر الشباب من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء الذين يستضيفهم معسكر قادة المستقبل بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر، وقادر علي مواجهتها علميا وواقعيا.

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يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ونخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب ويضم المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.
 

جامعة القاهرة الصحفي أكرم القصاص الدكتور محمد الخشت بناء الإنسان وتطوير العقل المصري معسكر قادة المستقبل اخبار التعليم

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