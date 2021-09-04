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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. آداب القاهرة تحدد شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية بالعام الجديد

الدكتور شريف شاهين
الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية العام الدراسى ٢٠٢١ -٢٠٢٢ .

 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح صدى البلد ، إنه يجب على الطالب الحصول على  حصول (٤٦ من ٥٠ ) فى مادة اللغة الانجليزية ، وان يكون حاصل على ٦٠ درجه فى مادة اللغه العربية على الاقل .

 

كما أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مواعيد الامتحان القبول التحريرية لبرنامج الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا  . 

جامعة القاهرة تعلن عن البرامج المتميزة بكلياتها بمرحلة البكالوريوس والليسانس


وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن كلية الآداب تبدأ فى امتحانات القبول التحرير لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الدكتوراه من الأحد الموافق 12 من سبتمبر حتى يوم الأحد الموافق 19 من سبتمبر القادم .


وكانت قد أعلنت أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لدبلوم التنمية الثقافية ، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 من أغسطس الجارى.

 

وفى هذا التقرير ننشر لكم شروط القبول والأوراق المطلوبة  للالتحاق بالدبلومة  الثقافية.
شروط القبول بالدبلومة

تنسيق الجامعات ٢٠٢١ … عميد آداب القاهرة : شرطان لالتحاق طلاب الثانوية العامة بقسم اللغة الانجليزية

أن يكون الطلاب حاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى أى من التخصصات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات دون شرط التقدير .
اجتياز اختبارات القبول التحريرى والشفوى بنجاح .
الأوراق المطلوبة
1- شهادة التخرج
2- شهادة الميلاد
3- صورة الرقم القومى
4- موقف التجنيد بالنسبة بالنسبة للذكور
5- موافقة جهة العمل للعاملين فى الحكومة
6- 6  صور شخصية

قسم اللغة الإنجليزية كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية اخبار التعليم

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