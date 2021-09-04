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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تصدر إعلانا رسميا بخصوص العلاقة مع السعودية.. تطور لافت

إيران تصدر إعلانا
إيران تصدر إعلانا رسميا بخصوص العلاقة مع السعودية

أشاد مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي رضا عنايتي، بالمواقف التي تبنتها السعودية في اتصالاتها مع الجمهورية الإيرانية.

وقال: "السعودية جادة في محادثاتها مع إيران ولم يكن لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض".

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وأكدت السعودية لمجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها "وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية".

وجاء ذلك في رسالة بعث بها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف جماعة "أنصار الله" الحوثية مطار أبها الدولي.

وقال في رسالته: "إن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف أنه "في 31 أغسطس 2021، تعرض مطار أبها الدولي لهجوم نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة، وأسفرت المحاولة العدائية الفاشلة عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار من جنسيات مختلفة، بعضهم في حالة حرجة".

وتابع: "بما أن هذه الهجمات من قبل الحوثيين مستمرة في تقويض جهود الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والتوصل إلى حل سياسي سلمي دولي شامل، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدانة هذه الأعمال بشدة وتحمل مسؤوليته، تجاه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها".

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