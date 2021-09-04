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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحذر طهران من مواصلة تقدمها النووي

طهران
طهران

أعلن المبعوث الأمريكي بشأن إيران، مواصلة طهران تقدمها النووي سيعيق العودة إلى الاتفاق النووي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر المبعوث الأمريكي بشأن إيران، لا يمكن أن ننتظر طهران إلى الأبد لاستئناف مفاوضات النووي.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة ، استعدادها لتقديم تنازلات كبيرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني مقابل عودة إيران للالتزام بتعهداتها.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشان إيران روبرت مالي في مقابلة مع إذاعة "راديو فردا"،  إن الولايات المتحدة على استعداد لاستئناف مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي في حال قررت إيران العودة إليها.

وأكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم تنازلات صعبة مقابل تراجع إيران عن خطوات خاصة بشان برنامجها النووي.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة قلقة من اتخاذ إيران موقف أكثر تشدداً خلال أي محادثات مقبلة.

وأوضح أنه في حال اتخذت طهران موقفا أكثر تشددا في مفاوضات فيينا سيكون من الصعب سد الفجوات المتبقية لاستعادة الاتفاق النووي.

وتابع المبعوث الأمريكي أن إيران لديها اعتقاد خاطئ بأن تكثيف أنشطتها النووية قد يدفع الولايات المتحدة لتقديم المزيد من التنازلات لاستعادة الاتفاق النووي.

 

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