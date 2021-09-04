ضبط 6 أطنان جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية ، بالتنسيق مع مباحث التموين ، من شن حملة مكبرة استهدفت مخازن بيع السلع الغذائية ، أسفرت عن ضبط مخزن لتجارة الجملة لبيع السلع الغذائية بدون ترخيص عثر به على 6 أطنان جبنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها وضبط 10 آلاف عبوة طحينة وعسل أبيض وكاتشب مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .

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تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين يفيد بتنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن لتجارة الجملة ضبط به 6,15 طن جبن أبيض بدون مستندات ومجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها و10189 عبوة طحينة وعسل أبيض و كاتشب بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية اخرى شب حريق في تراكمات للقمامة بشارع ترعة الإسماعيلية فى شبرا الخيمة ما أدى إلى احتراق عدد 2 كابينة كهرباء دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بنشوب حريق في تراكمات للقمامة بشارع ترعة الإسماعيلية بجوار شركة النشا والجلوكوز بشبرا الخيمة ما أدى إلى احتراق 2 كابينة كهرباء بمحيط المنطقة التابعة بمسطرد بشبرا الخيمة.



وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وقوات الحماية المدنية ، ومسؤلى قطاع الكهرباء ، وتم الدفع بسيارات إطفاء و2 سيارة إسعاف للسيطرة على الحريق وطوارئ كهرباء بهتيم لفصل التيار الكهربائي عن منطقة مسطرد، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والشركات والمصانع والورش المجاورة بذات المنطقة وفصل التيار الكهربائى عن المناطق السكنية والصناعية التي تخدمها كبائن الكهرباء المحترقة، حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من المخاطر الداهمة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، بسرعة المعاينة والتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.