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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الصلاة على النبي في منشورات السوشيال ميديا.. الأزهر يرد

حكم الصلاة على النبي
حكم الصلاة على النبي

علق الدكتور فتحي عثمان الفقي ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على ظاهرة منشورات الصلاة على النبي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

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وقال عضو هيئة كبار العلماء ، في البث البث المباشر للأزهر الشريف، للرد على أسئلة المتابعين، إن منشورات الصلاة على النبي وطلب التعليق بجملة الصلاة على النبي، أفضل رد عليها يكون بالصلاة على النبي سرا، لأن السر يخلو من الرياء بخلاف كثرة التعليقات والمنشورات.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن النبي الكريم لا يحتاج منا الصلاة عليه إلا مرة واحدة في حياة المسلم، وما زاد عن ذلك فهو سنة أو نفل، منوها أن الأفضل هو الصلاة على النبي في السر أفضل، فالنبي يحتاج منا التأسي بفعله وأخلاقه أكثر من الصلاة على النبي.

وتابع: الشباب الآن يقتدون بالمشاهير ويتبعونهم في كل تفاصيل حياتهم في المأكل والمشرب والملبس حتى في قصات الشعر.

وأكد أن النبي الكريم لم يضرب إحدى زوجاته أبدا، والآن نحن في حاجة إلى اتباع النبي في تعامله مع زوجاته، وكذلك التأسي بأخلاق النبي في التعامل مع الجار والقريب والصديق.

وأشار إلى أن النبي كان يقابل ابنته فاطمة عند وصولها من الباب ويقوم لها ويقبلها ويجلسها مكانه، متسائلا : هل أحد الآباء يفعل ذلك اليوم؟ منوها أننا نريد أن نقتدي بأخلاق وهدي النبي في المعاملات اليومية.

الصلاة على النبي يوم الجمعة


يجوز الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- في كل وقت وحين، لكن في يوم الجمعة يُستحب الإكثار من الصلاة عليه؛ وذلك لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «إن من أفضلِ أيامِكم يومُ الجمُعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ وفيه قُبضَ وفيه النَّفخةُ وفيه الصَّعقةُ فأكثِروا عليَّ من الصلاةِ فيه فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ»، ومن الفضائل أيضًا:

- الأجر والثواب: إنَّ الصلاة على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- خاصة في يوم الجمعة بأي صيغة من صيغها تعادل الثواب والأجر الذي نحصل عليه من حجة مقبولة، كما يُثاب الإنسان على ذلك لأنّ الحسنة بعشرة أمثالها، وكثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة تتطلب كثرة ذكره على القلب ما يؤدي إلى زيادة إيمان المسلم بالله ورسوله، وزيادة حبه لهم وتمسكه بهديه وسنته.

- استجابة الدعاء تعتبر ليلة الجمعة من أكثر الليالي استجابة للأدعية، لهذا حثَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- من الإكثار من الصلاة عليه خاصة يوم الجمعة لأنَّ فيها ساعة إجابة هي الساعة التي تسبق آذان المغرب في آخر ساعة في العصر كما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم-: «من أفضلِ أيامِكم يومُ الجمُعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ وفيه قُبضَ وفيه النَّفخةُ وفيه الصَّعقةُ فأكثِروا عليَّ من الصلاةِ فيه».

- نفي الفقر من أهم أسباب صلاة الله -عز وجل- على المصلي وصلاة الملائكة أيضًا عليه، وطيب المجلس، وتنفي عن العبد صفة البخل والشح كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم-: «البخيلُ من ذُكرتُ عندَهُ ثم لم يُصَلِّ عليَّ».

- شفاعة الرسول: تعتبر الصلاة على الرسول - عليه الصلاة والسلام- وسيلة لكسب شفاعته، ونيل رحمة الله -عز وجل- ورضاه وغفرانه، وتثبيت الإنسان المسلم على الصراط المستقيم، وهي من أفضل أنواع الذكر وأسرع وسيلة لزيادة الورع والزهد والتقوى في نفوس المسلمين.

الصلاة مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الأزهر كبار العلماء

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