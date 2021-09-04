ماكو فى الصدارة.. إيرادات الأفلام تقترب من 4 ملايين أمس

تشهد دور العرض منافسة 7 أفلام فى الفترة الحالية وهي “العارف وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس ومش أنا و200 جنيه وماكو” وهو ما شهد حالة من الانتعاشة الفنية.

وحققت هذه الأفلام إيرادات جيدة أمس حيث بلغت الإيرادات 3 مليون و875 ألف جنيه حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة أمس بعد عرض فيلم “موسى” ورفع فيلم “أحمد نوتردام”.

ماكو

ويحتل فيلم “ماكو” المركز الأول حيث حقق ايرادات بلغت قيمتها مليون و501 ألف جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بسمة وناهد السباعى ونيقولا معوض.

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن يحتل المركز الثانى بين الأفلام المعروضة من فيلم “موسى” للفنان كريم محمود عبد العزيز.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات جيدة أمس حيث بلغت إيراداته 900769 جنيه.

موسى

وجاء فى المركز الثالث فيلم “موسى” حيث حقق إيرادات امس بلغت قيمتها 483791 جنيه.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

200 جنيه

وحقق فيلم "200 جنيه" في اول يوم عرض إيرادات جيدة ليحتل بها المركز الرابع وبلغت ايراداته 429456 جنيها.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا واسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

العارف

بينما جاء فى المركز الخامس فيلم “العارف.. عودة موسى” حيث واصل أحمد عز تحقيق الإيرادات والتى بلغت قيمتها 357626 جنيه.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وقد حقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 134190 جنيها يحتل بذلك المركز السادس.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

بينما تزيل قائمة الافلام المعروضة فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها 68913 جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.