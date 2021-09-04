عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماكو فى الصدارة.. إيرادات الأفلام تقترب من 4 ملايين أمس

ايرادات الأفلام
ايرادات الأفلام

تشهد دور العرض منافسة 7 أفلام فى الفترة الحالية وهي “العارف وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس ومش أنا و200 جنيه وماكو” وهو ما شهد حالة من الانتعاشة الفنية.

وحققت هذه الأفلام إيرادات جيدة أمس حيث بلغت الإيرادات 3 مليون و875 ألف جنيه حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة أمس بعد عرض فيلم “موسى” ورفع فيلم “أحمد نوتردام”.

ماكو 

ويحتل فيلم “ماكو” المركز الأول حيث حقق ايرادات بلغت قيمتها مليون و501 ألف جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بسمة وناهد السباعى ونيقولا معوض.

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن يحتل المركز الثانى  بين الأفلام المعروضة من فيلم “موسى” للفنان كريم محمود عبد العزيز.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات جيدة أمس حيث بلغت إيراداته 900769 جنيه.

موسى

وجاء فى المركز الثالث فيلم “موسى” حيث حقق إيرادات امس بلغت قيمتها 483791 جنيه.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

200 جنيه 

وحقق فيلم "200 جنيه" في اول يوم عرض إيرادات جيدة ليحتل بها المركز الرابع وبلغت ايراداته 429456 جنيها.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا واسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

ماكو يزيح محمد هنيدى من الصدارة..تعرف على إيرادات الأفلام في 24 ساعة

ماكو يستمر في صدارة إيرادات السينما لليوم الثالث على التوالي

العارف

بينما جاء فى المركز الخامس فيلم “العارف.. عودة موسى” حيث واصل أحمد عز تحقيق الإيرادات والتى بلغت قيمتها 357626 جنيه.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وقد حقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 134190 جنيها يحتل بذلك المركز السادس.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

بينما تزيل قائمة الافلام المعروضة فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها 68913 جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

افلام العارف موسى البعض لا يذهب للمأذون مرتين الانس والنمس مش انا ماكو

موضوعات متعلقة

بهاء سلطان يتغلب على محنته.. يحفظ القرآن ويقرر العودة للغناء

أحلام تثير الجدل بنحافتها وتوجه رسالة مؤثرة لـ تركى آل الشيخ

مشاركة عربية قوية بمهرجان فينيسيا.. ياسمين صبري على السجادة و4 أفلام تتنافس بالمهرجان

تصريحات نارية.. بلقيس تكشف معاناتها مع مرض متلازمة كوخ وقضية الخلع

ياسمين عبد العزيز تتصدر تويتر.. تطورات الحالة الصحية بعد شائعة وفاتها

يحيى حفله في الساحل الشمالي.. محمد حماقي يحصد ملايين المشاهدات عبر «يوتيوب»

أم كلثوم تشجع الأهلى أم الزمالك.. تعرف على انتماءات نجوم الزمن الجميل

أتغلب عليها بالصلاة.. منى فاروق: أعانى من حالة نفسية سيئة

ترشيحاتنا

الرئيس القبرصي: توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع مصر خلال الشهر الجاري

عن ليبيا وفلسطين وسد النهضة.. أبرز تصريحات السيسي خلال مؤتمره مع نظيره القبرصي

قائد المقاومة الأفغانية يتعهد بمواصلة القتال ضد طالبان

شعبة الورق: 500 مليون دولار توفير نتيجة دعم الحكومة للقطاع سنويا

الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا لمكافحة أمراض الزراعات المحمية

أخبار الفن.. مفاجاة تركي آل الشيخ.. حالة منى فاروق النفسية..وفاة محمد لافى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليبيا..القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسئولي الإسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

يبدأ في أكتوبر.. تعرف على كيفية صرف الخبز المدعم.. تفاصيل

الداخلية: تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة إلى 60% بدلا من 65%

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

السيسي يدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حل أزمة سد النهضة

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ