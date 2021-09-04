الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا لمكافحة أمراض الزراعات المحمية

ينظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من ٥ الى ٩ سبتمبر الجاري، حول المكافحة المتكاملة لأهم أمراض الزراعات المحمية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن البرنامج التدريبي سيتناول عددا من الموضوعات على رأسها: الأعراض المرضية والطرق الحديثة لتشخيص أمراض النباتات، فضلا عن الآثار السلبية لاستخدام المبيدات فى الزراعات المحمية، واستخدام بدائل المبيدات فى مكافحة الامراض المنتشرة فى الزراعات الحمية، ذلك فضلا عن الطرق الحديثة لانشاء الصوب الزراعية، والجدوى الاقتصادية لزراعة الصوب الزراعية، كذلك سيتم تناول دور الماء الممغنط فى انتاج الخضر وعلاقتة بمكافحة أمراض النباتات.

واوضح خليل ان البرنامج التدريبي يستهدف 30 متدربا من الفنيين الزراعيين و اخصائي المحصول و المكافحة و الارشاد، وذلك بهدف توصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بالمحاصيل وزيادة الإنتاجية.