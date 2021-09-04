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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3372 كيلو سكر تموين قبل تهريبها إلى السوق السوداء فى الأقصر

صدى البلد

قامت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، بحملة تموينية بمركز البياضية، حيث تم التفتيش على مشروع جمعيتى لصرف المقرارات التموينية ومعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية والتأكد من حسن سير العمل بداخلها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه 

 

الحملة بناءا على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، وتعليمات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل المديرية، وعضوية رفاعي احمد سليم رئيس قسم الرقابة وأحمد محمود ربيع وشريف أحمد سعد - المفتشون بالمديرية، وبالاشتراك مع محمود محمد فاضل مسئول مشروع جمعيتى بالشركة المصرية لتجارة الجملة. 

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أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مشروع جمعيتى لتصرفه فى عدد 2433 كيلوجرام سكر تموينى معبأ بغرض التربح الغير مشروع منه.
 

أيضا تم  صاحب مشروع جمعيتى لتصرفه فى عدد 939 كيلوجرام سكر تموينى معبأ بغرض التربح الغير مشروع منه.
 

أيضا تم تحرير 2 محضر عدم احتفاظ بسجل الزيارات الخاص بمشروع جمعيتى
وتحرير 3 محاضر غلق مشروع جمعيتى أثناء مواعيد العمل الرسمية.
 

وجار قيد المحاضر القضائية بمركز شرطة الاقصر لعرضها على النيابة العامة المختصة.

الأقصر ضبط محافظ الأقصر مديرية التموين مركز البياضية وكيل وزارة التموين محافظ تجارة الجملة التموينية مشروع جمعيتي الدعم لمستحقيه المصرية لتجارة الجملة

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