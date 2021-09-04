ضبط 3372 كيلو سكر تموين قبل تهريبها إلى السوق السوداء فى الأقصر

قامت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، بحملة تموينية بمركز البياضية، حيث تم التفتيش على مشروع جمعيتى لصرف المقرارات التموينية ومعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية والتأكد من حسن سير العمل بداخلها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه
الحملة بناءا على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، وتعليمات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل المديرية، وعضوية رفاعي احمد سليم رئيس قسم الرقابة وأحمد محمود ربيع وشريف أحمد سعد - المفتشون بالمديرية، وبالاشتراك مع محمود محمد فاضل مسئول مشروع جمعيتى بالشركة المصرية لتجارة الجملة.
أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مشروع جمعيتى لتصرفه فى عدد 2433 كيلوجرام سكر تموينى معبأ بغرض التربح الغير مشروع منه.
أيضا تم صاحب مشروع جمعيتى لتصرفه فى عدد 939 كيلوجرام سكر تموينى معبأ بغرض التربح الغير مشروع منه.
أيضا تم تحرير 2 محضر عدم احتفاظ بسجل الزيارات الخاص بمشروع جمعيتى
وتحرير 3 محاضر غلق مشروع جمعيتى أثناء مواعيد العمل الرسمية.
وجار قيد المحاضر القضائية بمركز شرطة الاقصر لعرضها على النيابة العامة المختصة.