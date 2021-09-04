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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دون رصد شكاوى.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ الإعدادية والثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

انطلقت اليوم السبت أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مواد الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد، فيما أدى طلاب شعبة البعوث الإسلامية الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي القرآن الكريم والفقه.
 

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، أن امتحانات اليوم سادتها حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، كما تم التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير بكافة اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي بنين، للاطمئنان على سير الامتحانات، كما قام الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بتفقد لجان معهد فتيات القدس النموذجي، ومعهد فتيات العمرانية، ومعهد البعوث الإسلامية التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الدور الثاني الأزهرية القسم العلمي الهندسة الفراغية

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