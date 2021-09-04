عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من فضلك بلاش سياسة..سيدة تنتقد الشيخ خالد الجندي وهذا كان رده.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

روى خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موقفًا لسيدة أبدت له ملاحظة نقدية، أثناء لقائها به في أحد الأماكن، موضحًا أن السيدة طلبت منه عدم الحديث عن السياسة والاكتفاء بالحديث عن الدين.

خالد الجندى: أنا شيخ السلطان بكل فخر وولائى لوطنى .. فيديو

خالد الجندي: فقه الدولة أساس تجديد الخطاب والطلاق الشفوي كلام عيال

 

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، إن السيدة قالت له نصًا: «فضيلة الشيخ نحن نتابعك و مبسوطين وسعداء جدا من برنامج لعلهم يفقهون بس من فضلك بلاش سياسة؛ لأنك عندما تتحدث في الدين نستمتع وعندما تتحدث في السياسة لا نستمتع».

وأشار إلى أنه سألها عما إذا كان تطرق في حلقاته إلى الأوضاع في أفغانستان أو السودان أو ليبيا أو العراق أو اليمن، أو أنه نوه عن أي أمر خاص بالعلاقات مع روسيا أو لندن أو فرنسا أو أمريكا، قائلًا إن السيدة أجابت بالنفي.
وأوضح، أنه سأل السيدة عن مفهوم «السياسة» الذي تقصده، مضيفًا أنها أجابته بأن السياسة مرتبطة بالإصرار على دعائه للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل حلقة.


ولفت إلى أنه سألها بعد ذلك عما إذا كان والدها على قيد الحياة، ودعا له بأن يمنحه الله الصحة ويبارك فيه وألا يريهم الله فيه ما يكرهون أبدًا، متابعًا: «قلت لها دلوقتي اتكلمت في السياسة؟ فضحكت وفضلت ساكتة، وسألتها لو دعيت لرئيس الجمهورية تبقى سياسة ولو دعيت لوالدك متبقاش سياسة؟»، وفقًا لتعبيره.

شيخ السلطان

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، انه طالب أكثر من مرة أن يخرج شيخا ويقول "أنا شيخ السلطان"، دون ضغط او مسألة من  أحد، لكن لم يفعل أحد، لافتا إلى أنه كان يصف نفسه بشيخ السلطان أى القانون، الذى ينظم ويحكم المجتمع.

وتابع خالد الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تحملت نتيجة ما اقوله، ولا أطيل لأحد ولا احتاج لمنصب ولا خلافه، فولائى كله لله ورسوله وللوطن، وادينا شوفنا إللى غسل ايده من كل تاريخه أمام المحكمة، بعدما ارتكبت جرائم بسبب فتاويه".


 

خالد الجندي السياسة لعلهم يفقهون الدين رئيس الجمهورية

ترشيحاتنا

تعرف على تشكيل هولندا أمام مونتينجرو في تصفيات كأس العالم

تهدد محصول الذرة|دودة الحشد الخريفية حشرة خطيرة..ومشروع دولي لمكافحتها

البنك المركزي: أرصدة الإقراض ترتفع لـ 2.8 تريليون جنيه في مايو الماضي

أفشة ينشر صورة من تدريبات منتخب مصر استعدادا لـ الجابون

يا فرحة ما تمت .. عروس تسقط ميتة من حافة جرف في شهر عسلها

مساعدة لا تقدر بثمن.. فيسبوك تثمن جهود مصر لتسهيل الإجلاء من أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

مصدر يكشف حقيقة اقتراب مصطفي البدري من النادي الأهلي

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تفاصيل الأوضاع في إثيوبيا .. قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان والموقف ينذر بكارثة

محمد صلاح يطلب راتبًا خرافيًا لتجديد عقده مع ليفربول.. تفاصيل

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

أمير كرارة والرداد الأبرز ..القائمة الكاملة لفنانين وقعوا ضحايا "سمكري البني ادمين"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

المزيد

ساحة رأي

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ