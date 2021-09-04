من فضلك بلاش سياسة..سيدة تنتقد الشيخ خالد الجندي وهذا كان رده.. فيديو

روى خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موقفًا لسيدة أبدت له ملاحظة نقدية، أثناء لقائها به في أحد الأماكن، موضحًا أن السيدة طلبت منه عدم الحديث عن السياسة والاكتفاء بالحديث عن الدين.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، إن السيدة قالت له نصًا: «فضيلة الشيخ نحن نتابعك و مبسوطين وسعداء جدا من برنامج لعلهم يفقهون بس من فضلك بلاش سياسة؛ لأنك عندما تتحدث في الدين نستمتع وعندما تتحدث في السياسة لا نستمتع».



وأشار إلى أنه سألها عما إذا كان تطرق في حلقاته إلى الأوضاع في أفغانستان أو السودان أو ليبيا أو العراق أو اليمن، أو أنه نوه عن أي أمر خاص بالعلاقات مع روسيا أو لندن أو فرنسا أو أمريكا، قائلًا إن السيدة أجابت بالنفي.

وأوضح، أنه سأل السيدة عن مفهوم «السياسة» الذي تقصده، مضيفًا أنها أجابته بأن السياسة مرتبطة بالإصرار على دعائه للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل حلقة.



ولفت إلى أنه سألها بعد ذلك عما إذا كان والدها على قيد الحياة، ودعا له بأن يمنحه الله الصحة ويبارك فيه وألا يريهم الله فيه ما يكرهون أبدًا، متابعًا: «قلت لها دلوقتي اتكلمت في السياسة؟ فضحكت وفضلت ساكتة، وسألتها لو دعيت لرئيس الجمهورية تبقى سياسة ولو دعيت لوالدك متبقاش سياسة؟»، وفقًا لتعبيره.

شيخ السلطان

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، انه طالب أكثر من مرة أن يخرج شيخا ويقول "أنا شيخ السلطان"، دون ضغط او مسألة من أحد، لكن لم يفعل أحد، لافتا إلى أنه كان يصف نفسه بشيخ السلطان أى القانون، الذى ينظم ويحكم المجتمع.

وتابع خالد الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تحملت نتيجة ما اقوله، ولا أطيل لأحد ولا احتاج لمنصب ولا خلافه، فولائى كله لله ورسوله وللوطن، وادينا شوفنا إللى غسل ايده من كل تاريخه أمام المحكمة، بعدما ارتكبت جرائم بسبب فتاويه".



