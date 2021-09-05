عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 5- 9- 2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرسعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-9-2021، بعد أن تراجع بمعدل قرش واحد على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع.


وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيها للشراء و 15.72 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيها للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، التجاري وفا إيجيبت، مصر،العربي”.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي اليوناني، ابوظبي الاول”.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع  في بنوك “ التجاري الدوليCIB، قطر الوطنيQNB ، بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، البركة، الاهلي المتحد، سايب، قناة السويس، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، عودة،الكويت الوطنيNBK، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر ايران للتنمية،HSBC”.

أعلي سعر لـ الدولار 


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان، الاستثمار العربي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع  في بنوك “ مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي”.


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي
 

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي مال واعمال البنك الاهلي

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28 -8-2021

ترشيحاتنا

سيناريوهات مجلس الأهلي اليوم في أزمة وصف شعار وجمهور النادي بالنازية

أهم الأخبار| انقلاب أتوبيس رحلات بالسويس .. وشيكابالا يتجاهل محمد منير

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-9-2021 والقنوات الناقلة

أمطار غزيرة ورياح.. تحذير من طقس اليوم الأحد في السعودية

لهذه الأسباب.. احذر من تثبيت تطبيقات واتساب المعدلة

بطريقة صادمة.. عائلة تعثر على خاتم مفقود منذ 25 عامًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

جراحة غدا| لميس الحديدي تكشف تطورات حالة إيمان الحصري وياسمين عبد العزيز

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

مقطع فضحه.. ضبط مواطن تحرش بالنساء في مرفق بـ المدينة المنورة

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ