استشاري: 90% نسبة حدوث الحمل حال عدم التدخل المبكر لعلاج تأخر الإنجاب

قال الدكتور إسلام سعيد، استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم، إن تأخر الإنجاب يعد قضية اجتماعية وتمثل جزء كبير من اهتمامات الأسرة المصرية.

وأضاف "سعيد" خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي و ياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الأسرة قد تضحي بأي شيء من أجل علاج مشكلة تأخر الإنجاب، لأنه يعد ضرورة ملحة ، خاصة في المجتمع المصري.

وتابع أن تأخر الإنجاب يعني أن يعيش الزوجان عامان بعلاقة زوجية منتظمة، وفي حال عدم وجود حمل، يجب البحث عن مشكلة تأخر الإنجاب، مشيرًا إلى أن الحمل يحدث بنسبة 90% حال عدم التدخل المبكر لعلاج تأخر الإنجاب.