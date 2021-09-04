وزير التعليم العالي:اللي جايب 50% فى الثانوية يدخل الجامعة في المرحلة الثالثة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الوزارة تقوم بمجهود كبير لتسويق البرامج التعليمية الجديدة وبرامج المستقبل من خلال مناهج دراسية والتعريف والتثقيف للأسرة قبل الطالب لكسب التغيير في الثقافة ومفهوم الجامعات الالكترونية التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف «عبدالغفار» ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن المرحلة الثالثة في الجامعات تقبل الطلاب الذين تصل مجاميعهم إلى 50% ، متابعًا أن هناك أماكن متاحة في أكثر من 200 معهد عالي "بكالوريوس - ودبلومات".

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه من خلال الكليات والمعاهد المتاحة التي وفرتها الدولة لأبنائها نستطيع استقبال الطلاب حتى 50% من المجاميع، والكل يقدر يدخل تعليم عالي".

150 مليار جنيه حجم استثمارات الجامعات الجديدة في 6 سنوات

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أننا نجني ثمار عمل ست سنوات متواصلة في تطوير التعليم العالي، بالإضافة إلى إضافة جامعات جديدة، ومضاعفة عدد الجامعات الخاصة، مفيدا بأن استثمارات قطاع الجامعات الجديدة تجاوز 150 مليار جنيه.

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه جرى زيادة 150 جامعة حكومية جديدة لتصل إلى 500 جامعة الآن، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لاستقبال طلابها آين كان عددهم في الجامعات.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه لدينا أماكن متاحة للمرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا فى الجامعات، متابعًا أن المواطنين في حالة اندهاش من قدرت قطاع التعليم العالي على استيعاب تلك الأعداد من طلابنا مع انخفاض المجاميع إلى هذا الحد.