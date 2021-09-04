عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم العالي:اللي جايب 50% فى الثانوية يدخل الجامعة في المرحلة الثالثة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الوزارة تقوم بمجهود كبير لتسويق البرامج التعليمية الجديدة وبرامج المستقبل من خلال مناهج دراسية والتعريف والتثقيف للأسرة قبل الطالب لكسب التغيير في الثقافة ومفهوم الجامعات الالكترونية التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف «عبدالغفار» ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن المرحلة الثالثة في الجامعات تقبل الطلاب الذين تصل مجاميعهم إلى 50% ، متابعًا أن هناك أماكن متاحة في أكثر من 200 معهد عالي "بكالوريوس - ودبلومات".

وأشار  وزير التعليم العالي، إلى أنه من خلال الكليات والمعاهد المتاحة التي وفرتها الدولة لأبنائها نستطيع استقبال الطلاب حتى 50% من المجاميع، والكل يقدر يدخل تعليم عالي".

150 مليار جنيه حجم استثمارات الجامعات الجديدة في 6 سنوات

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أننا نجني ثمار عمل ست سنوات متواصلة في تطوير التعليم العالي، بالإضافة إلى إضافة جامعات جديدة، ومضاعفة عدد الجامعات الخاصة، مفيدا بأن استثمارات قطاع الجامعات الجديدة تجاوز 150 مليار جنيه.

وأضاف  وزير التعليم العالي، أنه جرى زيادة 150 جامعة حكومية جديدة لتصل إلى 500 جامعة الآن، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لاستقبال طلابها آين كان عددهم في الجامعات.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه لدينا أماكن متاحة للمرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا فى الجامعات، متابعًا أن المواطنين في حالة اندهاش من قدرت قطاع التعليم العالي على استيعاب تلك الأعداد من طلابنا مع انخفاض المجاميع إلى هذا الحد.

وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار البرامج التعليمية الجامعات الالكترونية سوق العمل الثانوية

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

فيديو على الفيس بوك.. كشف حقيقة بلاغ مواطن بتعرض شقيقه للاختطاف

وزير التعليم العالي: نسبة الالتحاق بالجامعات في مصر 36%.. والباقي دبلومات

أنا آسف|طبيب فقد بصره في مستشفى عزل يروي تجربة مؤثرة على الهواء

التصلب المتعدد أو الـ MS| المرض الذي يصيب الشباب والمعروف بمرض العصر

المتر يقترب من 60 ألف جنيه.. أسعار الأراضي التجارية بالقاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

مقطع فضحه.. ضبط مواطن تحرش بالنساء في مرفق بـ المدينة المنورة

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

مصدر يكشف حقيقة اقتراب مصطفي البدري من النادي الأهلي

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

عجائب الصلاة النارية في الشفاء وتحقيق الأمنيات.. 40 أمرا مذهلا يحدث لك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ