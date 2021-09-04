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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الحشد الشعبي يعلن صد 'تعرض داعشي'

العراق
العراق

أعلن الحشد الشعبي فى العراق عن صد 'تعرض داعشي' شرق صلاح الدين، وفقا للسومرية نيوز.

وكان قد استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، حسب بيان صادر عن مكتب الكاظمي.

وبحسب وسائل إعلام أردنية أكد الكاظمي، عمق العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، التي وصلت مؤخرا إلى مستوى عالٍ من التعاون، مشيدا بدور  الملك عبد الله الثاني في تنمية العلاقات، وقد تجلى ذلك في حضوره الفاعل في القمم الثلاثية، وأيضاً في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأضاف أن توطيد العلاقات بين بغداد وعمّان، ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة، فضلا عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية.

وحثّ الكاظمي البرلمانيين في كلا البلدين على العمل، من أجل تسهيل عملية التكامل الثنائي والإقليمي، التي شرعت بها الحكومتان العراقية والأردنية.

وأكد أن العراق مر بظروف صعبة، وهو الآن في مرحلة التعافي، والمضي باتجاه الوضع الطبيعي الذي يستحقه.

العراق الحشد الشعبي تعرض داعشي شرق صلاح الدين مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي

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