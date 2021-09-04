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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يقدم حلقة شيكابالا بكرافتة الزمالك

عمرو أديب
عمرو أديب

ظهر الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مرتدياً كرافتة علي شكل علم الزمالك.

وكان قد خصص الإعلامي عمرو  أديب حلقة أمس الجمعة، للاحتفال ببطولة الدوري والذي حققه فريق الزمالك على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وفي سياق آخر، أعلنت قناة mbc  مصر عن استضافة النجم محمود عبد الرازق شيكابالا اليوم، عبر شاشتها  في برنامج الإعلامي عمرو أديب “الحكاية”.

ودعت الصفحة عبر صفحتها الجمهور للمشاركة في الحلقة وتوجيه الأسئلة للاعب كالتالي: “كابتن نادي الزمالك في ضيافة الحكاية.. اسأل شيكابالا”.

وجاءت أبرز التعليقات على خبر استضافة شيكابالا كالتالي: “كابتن مصر الأباتشي شيكابالا، أسطورة النادي الملكي هتفضل دائما في قلوب كل عاشق للزمالك وكل راي حر يرى الألماس ويقول هذا الماس، منتظرين ظهورك في كل مكان في العالم يوجد فانز شيكا الأسطورة”.

وأيضاً: “حلقة اليوم ينتظرها الملايين.. شيكا أيقونة الكرة المصرية”.

وفي سياق متصل تعرض البرنامج والإعلامي عمرو أديب لانتقادات أيضًا من جانب جمهور النادي الأهلي الذي عارض بشدة استضافة النجم شيكابالا ، متهما الإعلامي والبرنامج بعد الحيادية . 
 

شيكابالا نادي الزمالك mbc مصر محمود عبد الرازق شيكابالا الكرة المصرية الإعلامي عمرو أديب

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