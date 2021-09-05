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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري أمراض الباطنة: المعدل الطبيعي لتناول السكر 5 ملاعق يوميا

مرضى السكر
مرضى السكر

أوصت الدكتور إيناس شلتوت استشاري أمراض الباطنة، بالتقليل من تناول الحلويات والسكريات.

وقالت إيناس شلتوت خلال مداخلة مع برنامج “مساء دى ام سى” المذاع عبر قناة “دي ام سى”، أنه منظمة الصحة العالمية، نصحت بتناول 5 أو 6 ملاعق صغيرة سكر فقط كل يوم، سواء عن طريق المأكولات أو المشروبات.

ولفتت، استشاري أمراض الباطنة أن السكر قد يصيب الأطفال والشباب بسبب الوراثة، وهو يعرف بالسكري من النوع الأول، وتكون نسبة بين المصابين بالسكر من 5% لـ 8%

وأوضحت،استشاري أمراض الباطنة والسكر من النوع الثانى قد يصاب به الأطفال فى سن المراهقة، لافتة إلى أن السكريات تسبب السمنة، وتوجد علاقة وثيقة بين الإصابة بالسرطان والسمنة.

وعرض برنامج مساء دى أم سى تقرير يؤكد أن 8.9 مليون مواطن مصرى مصاب بالسكر.

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داء السكري من النوع 2 حالة مزمنة تؤثر على الطريقة التي يستقبل بها الجسم السكر (الجلوكوز)، وهو مَصدر هام لتزويد جِسمك بالطاقة، فإذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 وحتى لا تتعرض للمعاناة من المضاعفات الخطيرة للمرض، يمكنك تحقيق ذلك من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة التى نقدمها لكم نقلا عن موقع " NHS" .

سيساعدك اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على النشاط على التحكم في مستوى السكر في الدم ، والتحكم في وزنك والشعور بالتحسن بشكل عام

يمكنك تناول أنواع عديدة من الأطعمة
لا يوجد شيء لا يمكنك تناوله إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، ولكن سيتعين عليك الحد من بعض الأطعمة.
تناول مجموعة واسعة من الأطعمة، بما في ذلك الفاكهة والخضروات وبعض الأطعمة النشوية مثل المعكرونة
حافظ على السكر والدهون والملح عند الحد الأدنى
تناول الفطور والغداء والعشاء كل يوم، لا تفوت وجبات الطعام
إذا كنت بحاجة إلى تغيير نظامك الغذائي ، فقد يكون من الأسهل إجراء تغييرات صغيرة كل أسبوع.

طعام لمرضى السكري
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وصفات لمرضى السكر
لوحة رسائل الغذاء والتغذية
اعد في تغيير نظامك الغذائي

النشاط يخفض مستوى السكر في الدم
تساعد التمارين البدنية على خفض مستوى السكر في الدم. يجب أن تهدف إلى 2.5 ساعة من النشاط في الأسبوع.
يمكنك أن تكون نشيطًا في أي مكان طالما بأنشطة بسيطة، قد تكون:
مشي سريع
صعود الدرج
القيام بمزيد من الأعمال المنزلية الشاقة أو البستنة

وزنك مهم
إن فقدان الوزن (إذا كنت تعاني من زيادة الوزن) سيسهل على جسمك خفض مستوى السكر في الدم ، ويمكن أن يحسن ضغط الدم والكوليسترول.

لمعرفة ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، قم بحساب مؤشر كتلة الجسم (BMI) .

إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن ، فمن المستحسن لمعظم الناس القيام بذلك ببطء مع مرور الوقت، اجعل هدفك انقاص حوالي 0.5 إلى 1 كجم في الأسبوع.

هناك أدلة على أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية (800 إلى 1200 سعر حراري في اليوم) على أساس قصير المدى (حوالي 12 أسبوعًا) يمكن أن يساعد في علاج أعراض مرض السكري من النوع 2. وقد وجد بعض الناس أن أعراضهم تتراجع.

النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية ليس آمنًا أو مناسبًا لكل شخص مصاب بداء السكري من النوع 2 ، مثل الأشخاص الذين يحتاجون إلى تناول الأنسولين، لذلك من المهم الحصول على المشورة الطبية قبل اتباع هذا النوع من النظام الغذائي.

استشاري أمراض الباطنة الباطنة الحلويات السكريات منظمة الصحة العالمية

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