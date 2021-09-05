قرارات جديدة من الكنيسة الأرثوذكسية بحلوان بشأن كورونا

أصدر المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية بإيبارشية حلوان والمعصرة، أمس قرارات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المتحور (دلتا بلس) وكانت أهم الإجراءات كالتالي:

- حضور القداسات بنسبة ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة "بواقع فرد بكل دكة" وتقرر أن يسري ذلك على الأنشطة والاجتماعات ومدارس الاحد أيضا.

- الصلوات الطقسية: تعليق صلوات الثالث والحميم بالمنازل وحضور المعموديات يقتصر على الوالدين وفردين آخرين فقط.

- حضور الخطوبات والاكاليل بنسبة ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة "بواقع فرد بكل دكة".

- حالات الوفاة: يتم الصلاة بالمقابر على الذين انتقلوا بالكورونا .. وحالات الانتقال الأخرى يمكن الصلاة عليها بفناء الكنيسة.

- إيقاف الافتقاد المنزلي ومناولة المرضى حتى إشعار آخر.

- تم التنبيه على كل من يشعر بأي أعراض للوباء مهما كانت بسيطة يمتنع عن الحضور للكنيسة حتى الشفاء تماماً.

- التشديد على الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات و رش المطهرات وقياس الحرارة باستمرار.

على أن يتم العمل بهذا القرار ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم ٧ سبتمبر ٢٠٢١ وحتى ٢٥ سبتمبر الجاري إلى أن يُعاد تقييم الوضع طبقاً المستجدات.