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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بأسنان بشرية.. سمكة الأفعى تثير الرعب في أمريكا.. فيديو

سمكة غريبة ترعب صياد
سمكة غريبة ترعب صياد أمريكي

تسببت سمكة غريبة الشكل، في رعب صياد أمريكي بعد العثور عليها في بحيرة كانتون بالولايات المتحدة الأمريكية. 

واصطاد مايك باول سمكة غريبة ومخيفة ذات أنياب، من نوع رأس الأفعى، وتزن 2.7 كليوجرام.

وأوضح خبراء الحياة البرية المحليون أن موطن سمكة رأس الأفعى الأصلي قارة آسيا.

وأضاف خبراء الحياة البرية أنها سمكة ضارة ومفترسة؛ لذلك لا يمكن امتلاكها، كما يتم الخلط بينها، وبين سمك رأس الثعبان.

ويأمل المسؤولون في الحياة البرية من الحفاظ عليها من الإنقراض، حسبا أكد موقع  «سي إن إن».

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سمكة غريبة بأسنان بشرية

في حالة من الذهول وقف رواد شاطىء أمريكي، أمام سمكة غريبة تمتلك أسنانًا تبدو بشرية بالكامل مما منحها ابتسامة مرعبة.

ووقعت السمكة في شباك الصياد ناثان مارتن، الذي تفاجأ بأسنان بشرية متراصة على أعلى وأسفل فمه في شاطئ قبالة جزر أوتر بانكس بولاية كارولينا الشمالية.


نوع السمكة وسبب تسميتها 


وبحسب مجلة «ساينتفيك أمريكان» فإن السمكة التي بلغ وزنها 4 كجم، من نوع أسماك رأس الغنم، وهي أنواع تربي أسناناً تشبه الأسنان البشرية لأنها حيوانات آكلة للحوم.

ويبلغ وزن سمكة رأس الغنم عادة ما بين 2.5 إلى 7 كجم، ويعود سبب زيادة وزنها لقواطعها القوية التي تسمح بالتهام الأسماك الأخرى، وتعيش على مدار العام في المياه الساحلية لولاية كارولينا الشمالية في شرق الولايات المتحدة.
 

السمكة  ذات الأسنان البشرية

 

حياة برية بحيرة كانتون سمكة غريبة سمكة راس الافعي راس الثعبان

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