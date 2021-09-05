سعر غير متوقع .. فستان ياسمين صبري يثير الجدل

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصور جديدة لها خلال رحلتها لـ إيطاليا.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في إيطاليا

ولفتت ياسمين صبري ، الأنظار بفستان برتقالي طويل لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وذا اكمام مكشوفة، و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الشيفون الناعم.

وحمل فستان ياسمين صبري في احدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and gabanna، وقد بلغ سعر التصميم 5430 يورو أي ما يقرب من 101323.8 جنيه مصري.

وأكملت ياسمين صبري ، إطلالتها بعقد فخم من دار الأزياء العالمية cartier، وقد نال إعجاب متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها مما منحها مظهرا جذابا.

سعر فستان ياسمين صبري

جدير بالذكر ، أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.