في اليوم العالمي للعمل الخيري| نواب البرلمان يثمنون جهود مصر في هذا المجال: الرئيس أحيا فكرة التطوع .. وحياة كريمة أكبر عمل إنساني على مستوى العالم

في اليوم العالمي للعمل الخيري

برلمانيون:

الرئيس أحيا فكرة التطوع.. وحياة كريمة أبرز جهود الدولة بالعمل الخيري

مبادرة حياة كريمة خدمت المواطنين بكل أرجاء الدولة

برنامج تكافل وكرامة عمل على تغيير حياة الملايين للأفضل

يوافق اليوم الأحد، 5 من سبتمبر 2021، اليوم العالمي للعمل الخيري، حيث تهدف هذه المناسبة لتذكير الأفراد بأهميته، من خلال تحفيزهم على القيام بهذه السلوكيات الإنسانية التي تدعم العيش بحياة كريمة.

وحول هذه المناسبة كشف نواب البرلمان عن جهود الدولة المصرية في مجال العمل الخيري سواء داخليا أو خارجيا مستشهدين بعدة أمثلة لعل أبرزها مبادرة حياة كريمة التي تعد أكبر عمل إنساني يدعم المواطنين، مناشدين بأهمية نشر ثقافة التطوع والأعمال الخيرية.

بداية، قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن الرئيس السيسي أول من عمل على إحياء فكرة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الخيري بالمجتمع المصري بمختلف فئاته؛ وذلك من أجل خدمة الوطن.

وأكدت "محروس" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أبرز مثال تجلي فيه التطبيق الفعلي علي أرض الواقع لأنشطة العمل الخيري بمختلف أنواعه، هي مبادرة حياة كريمة التي تطوع بها مئات الآلاف من الشباب يعملون ليلا ونهارا دون كلل بهدف إحداث التقدم والتنمية والدعم للفئات الأكثر إحتياجا للتضامن، معقبة " هناك تطور ملحوظ في سلوكيات الشباب تجاه التطوع والعمل الخيري".

ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن هناك جهود واسعة بهذا المجال، سواء من خلال الأحزاب السياسية في تقديمها الدعم للمواطنين، أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبها قالت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تعتبر من أوائل الدول الرائدة في مجال العمل الخيري علي المستوي الدولي والإقليمي، وذلك لدعمها المستمر في منح المواطن العيش بحياة كريمة من خلال تذليل العقبات والتحديات أمام المواطنين وخاصة الأكثر إحتياجا.

وأضافت " رشاد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز مثال علي إعلاء الدولة المصرية لمبادئ الإنسانية قديم مختلف أنواع الدعم من صحي وغذائي لعددا من الدول العربية بالرغم من وجود جائحة كورونا والتي أثرت بالسلب علي العالم أجمع، معقبة " وفرنا احتياجاتنا بشكل كافي من لقاحات كورونا وغيرها ودعمنا دول كتير في هذا الجانب".

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان، إلي أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتبرز مفهوم العمل الخيري في أبهي صوره، حيث إن هناك أعدادا غفيرة من الشباب تسارعت علي الإنضمام بها والتطوع لخدمة المواطنين في كل أرجاء الدولة، معقبة " تعد الأولي من نوعها عالميا وإنجاز لم يحدث منذ عقود".

وتابعت النائبة، لابد من التوعية بأهمية التطوع والعمل الخيري نظرا لدوره الفعال في إنقاذ حياة الملايين من المواطنين علاوة علي المساهمة في تنمية الدول وتقدمها.

فيما قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي الداعم الأول لفكرة التطوع والعمل الخيري حيث جاء ذلك الدعم من خلال عدة طرق كان من أهمها إطلاق صناديق داعمة للمصريين لحل كافة مشكلاتهم ولمواجهة الظروف الطارئة، معقبا " يعد الأهم صندوق تحيا مصر الذي يعمل علي قدم وساق من أجل تلبية إحتياجات الأفراد بمختلف الجوانب".

وأكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن البرنامج الحكومي تكافل وكرامة إستطاع أن يضع بصمته المؤثرة التي عملت علي تغيير واقع الملايين من المواطنين إلي الأفضل من حيث تحسين جودة الحياة المعيشية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي لم يستهدف دعم هذه الفكرة داخليا فقط بل وجد لمصر جهود واسعة في مجال العمل الخيري خارجيا ويعد أهمها تقديم المساعدات لدولة فلسطين من خلال الإعمار أو الإعانات الطبية والغذائية وذلك بهدف دعم الأشقاء العرب في محنتهم العصيبة مما يدل علي الإنسانية العظيمة التي يتحلي بها الرئيس السيسي.

واختتم النائب، علينا التوعية بنشر أهمية وفوائد النشاط التطوعي الخيري وإعلام الأفراد بدوره الإيجابي الذي ينعكس علي المواطن والدولة في آن واحد.