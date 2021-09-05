إعلامي جزائري: محمد صلاح ورقة هجومية والبدرى طموحه الفوز أمام الجابون

علق عابد بشير خليل الإعلامي بجريدة النصر الجزائرية على حظوظ منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري أمام نظيره منتخب الجابون بتصفيات كأس العالم في قطر.

قال عابد خليل بشير فى تصريحات خاصة لصدى البلد: يحاول اليوم المنتخب المصري تسجيل ثاني انتصار متتالي في التصفيات المؤهلة للمونديال، وسيكون الأهم بالنسبة للجهاز الفني هو العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث، حتى ولو كان ذلك على حساب الشكل والأداء العام.

تبع: سوف يجتهد المدرب حسام البدري في وضع التشكيل الأساسي الأمثل، وسيستفيد هذه المرة من عودة النجم "محمد صلاح"، والذي يعتبر أهم ورقة في تشكيلة المنتخب، ومشاركته أمام الجابون ستعطي دفعا قويا ووجها آخر لمصر، عكس الأداء المتوسط المقدم في لقاء الجولة الافتتاحية أمام أنجولا.

أضاف: أستبعد إحداث البدري تغييرات كثيرة على التشكيلة الأساسية، مقارنة بما اعتمد عليه في المباراة الأولى، حيث سيجدد الثقة في خدمات معظم العناصر مع الدفع بخدمات العائد محمد صلاح، هذا الأخير سيتم التعويل عليه بشكل كبير لصنع الفارق، في سبيل تسجيل ثلاث نقاط جديدة في الرصيد، تسمح بتصدر المجموعة ولو بصورة مؤقتة.

استطرد: أعتقد أن أداء المنتخب المصري سوف يتحسن كثيرا بعودة محمد صلاح صاحب السرعات الكبيرة، لأن الرسم التكتيكي الذي سيعتمد عليها حسام البدري سيرتكز أساسا حول ما سيقدمه المحترف في نادي ليفربول، كما أن عودته تمنح أفضلية معنوية لبقية زملائه فوق أرضية الميدان، بل والأكثر سيمنحهم حرية أكبر في اللعب، لأن لاعبي المنافس الجابوني سيفرضون رقابة لصيقة على صلاح، مادام أنه يعتبر أهم ورقة هجومية في حسابات البدري.

قال ايضا: وأجدد القول بأن حسام البدري سيكون طموحه الوحيد هو العودة بكامل النقاط، التي تجعله يقود المنتخب إلى صدارة الترتيب، مع العمل في نفس الوقت على تصحيح الأخطاء الكثيرة المسجلة في اللقاء الأول، خاصة المتعلقة بالتمركز الخاطئ للاعبين وغياب التنسيق الهجومي، وهو السبب الذي كان وراء فشل المنتخب آنذاك من صناعة عدد كبير من الفرص الخطيرة، واكتفائه في النهاية بتسجيل هدف وحيد فقط في الدقائق الأولى عن طريق ضربة جزاء.