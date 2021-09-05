نيافة الأنبا دانيال يزور كنيسة القديس يوسف بالزقازيق

زار اليوم، صاحب النّيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، كنيسة القديس يوسف بالزقازيق، حيث توافق هذه الزيارة احتفال نيافته بالذكرى الثانية للسيامة الأسقفية.

وترأس نيافته صلاة القداس الإلهي، كما ألقى الكلمة الروحية حول (التواضع بفرح)، كما يجب علينا أن نتذوق الله في محبته من خلال الأخر مستشهدًا بالآية القائلة "كيف تقول إنك تحب الله الذي لا تراه وأنت تبغض أخاك الذي تراه ؟".

وأضاف الأب المطران: إننا نرث الحياة الأبدية من وجودنا على الأرض من خلال تعاملنا، بالإضافة إلى قبول مشيئة الله بفرح. وعقب نهاية القداس، اجتمع نيافة الأنبا دانيال بالكنيسة من الناحية الرعوية، حيث استمع لهم وشاركهم في بعض الموضوعات الخاصه بالرعية.