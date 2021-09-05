عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كرمه الإمام الأكبر.. سلمان آل الشيخ يدرس في الأزهر ويهوي الفن التشكيلي

نماذج من الفن التشكيلي
نماذج من الفن التشكيلي

«سلمان محمد آل الشيخ» طالب بالفرقة الثانية بكلية الإعلام جامعة الأزهر، فنان تشكيلي في مجال التصوير والرسم، حاز على العديد من الجوائز على المستويين المحلي والدولي، كما شارك سلمان في المعارض الفنية التابعة للأزهر الشريف، فضلاً عن تمثيله الأزهر في العديد من المعارض منها معرض القاهرة الدولي للكتاب.


حاز على عضوية العديد من المراكز الدولية للفن التشكيلي، وأكثر من 100 شهادة تقديرية وشرفية، إضافة إلى العديد من الميداليات والدروع وجوائز الأوسكار، كما نال سلمان تكريم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. 


وقال سلمان في تصريح له : "إن موهبته في الرسم ظهرت منذ الصغر، حيث بدأ في تنميتها بمساعدة أهله ومعلميه حتى صار ذا مكانة عالمية في مجال الفن التشكيلي".


كما هنأ سلمان الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، على توليه عمادة كلية الإعلام، مقدماً الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وللأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ولإدارة كلية الإعلام على تبني موهبته ودعمهم المتواصل. 


جدير بالذكر أن سلمان وُلد هو ووالدُه في مصر وأجداده سعوديون، سكنا في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، والتحق سلمان في مسيرته التعليمية بالأزهر الشريف، وبعد حصوله على الثانوية الأزهرية التحق بكلية الإعلام.

241550613_1093823711358786_775737770304396402_n
241550613_1093823711358786_775737770304396402_n
240654253_1093823744692116_2373626864554145756_n
240654253_1093823744692116_2373626864554145756_n
240653780_1093824084692082_1725883788773177053_n
240653780_1093824084692082_1725883788773177053_n
240653214_1093824118025412_1314241473694274448_n
240653214_1093824118025412_1314241473694274448_n
240652209_1093823844692106_5747019041089746698_n
240652209_1093823844692106_5747019041089746698_n
240651775_1093823788025445_4870652512839240932_n
240651775_1093823788025445_4870652512839240932_n
جامعة الأزهر الأزهر فنان تشكيلي التصوير والرسم الجوائز

ترشيحاتنا

بسبب الأوضاع في غينيا.. تأجيل مباراة المغرب بتصفيات كأس العالم

الأهلي يتقدم ببلاغين للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد إعلامي شهير

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية واعتقال المهاجم

تفاصيل إطلاق قناة لـ الأطفال والشباب في التلفزيون المصري

محمود الشحات أنور: قرأت القرآن في طفولتي أمام شيخين للأزهر

مصر خارج منصة التتويج.. روسيا تحصد ذهبية بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

قرار عاجل من نقابة الموسيقيين ضد حسن شاكوش ورضا بحراوى.. تفاصيل

أول لقطات لـ رئيس غينيا عقب اعتقاله بعد الانقلاب.. فيديو

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

مباراة مصر ضد الجابون بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022

السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن أطلق النار على آخر

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

الكويت.. رصد حالة إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

72 % من المصريين أهلاوية.. تصريحات سعد شلبي مدير الأهلي مع أحمد موسى

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ