كرمه الإمام الأكبر.. سلمان آل الشيخ يدرس في الأزهر ويهوي الفن التشكيلي

«سلمان محمد آل الشيخ» طالب بالفرقة الثانية بكلية الإعلام جامعة الأزهر، فنان تشكيلي في مجال التصوير والرسم، حاز على العديد من الجوائز على المستويين المحلي والدولي، كما شارك سلمان في المعارض الفنية التابعة للأزهر الشريف، فضلاً عن تمثيله الأزهر في العديد من المعارض منها معرض القاهرة الدولي للكتاب.
حاز على عضوية العديد من المراكز الدولية للفن التشكيلي، وأكثر من 100 شهادة تقديرية وشرفية، إضافة إلى العديد من الميداليات والدروع وجوائز الأوسكار، كما نال سلمان تكريم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وقال سلمان في تصريح له : "إن موهبته في الرسم ظهرت منذ الصغر، حيث بدأ في تنميتها بمساعدة أهله ومعلميه حتى صار ذا مكانة عالمية في مجال الفن التشكيلي".
كما هنأ سلمان الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، على توليه عمادة كلية الإعلام، مقدماً الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وللأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ولإدارة كلية الإعلام على تبني موهبته ودعمهم المتواصل.
جدير بالذكر أن سلمان وُلد هو ووالدُه في مصر وأجداده سعوديون، سكنا في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، والتحق سلمان في مسيرته التعليمية بالأزهر الشريف، وبعد حصوله على الثانوية الأزهرية التحق بكلية الإعلام.