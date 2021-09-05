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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موقف كليات الأزهر المُطبِّقة لنظام "اختبارات القدرات" من وجودها في التنسيق

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن كليات الجامعة التي عقدت اختبارات القدرات لقبول للطلاب من أجل الالتحاق بها، ما زالت موجودة في تنسيق الأزهر 2021.

 

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، في تصريح لصدى البلد، إن الطلاب والطالبات الذين يسجلون رغبات تنسيق الأزهر 2021، من حقهم أن يختاروا رغباتهم من هذه الكليات التي لها اختبارات القدرات، منوها بأنهم لن يتمكنوا من الالتحاق بها؛ إلا بعد إجراء اختبارات قدرات لهم، أسوة بزملائهم الذين أجروها قبل تنسيق الأزهر 2021.

شعبة التعليم الأساسي


قال الدكتور محمد رجب، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إن تنسيق الأزهر 2021 يشهد استحداث شعبة التعليم الأساسي في كلية التربية هذا العام.

وأضاف مستشار رئيس جامعة الأزهر، في تصريح لصدى البلد، أن شعبة التعليم الأساسي المدرجة حديثا في تنسيق الأزهر 2021 ، بها عدة أقسام وهي مهمة جدا للطلاب في الدراسة.

وأشار إلى أن هناك معاهد فنية أخرى في جامعة الأزهر، في كلية العلوم وكلية الشريعة والقانون، وغيرها، مدرجة في تنسيق الأزهر 2021 ويمكن اختيارها ضمن رغبات الطلاب.

المعاهد الفنية المتوسطة في جامعة الأزهر

وافق المجلس الأعلى للأزهر على إدراج عدة معاهد فنية فوق متوسطة في رغبات التنسيق للعام الجامعي 2019-2020.

وأعلن المجلس الأعلى للأزهر، على أن المعاهد التي سيتم إدراجها في التنسيق هذا العام هي: "معهد إعداد فني مختبرات، معهد فني التحاليل البيولوجية، معهد إعداد فني قواعد بيانات" بكليات العلوم للبنين والبنات في جامعة الأزهر.

وأوضح المجلس، أنه تمت الموافقة على تعديل اللوائح الدلخلية للمعاهد الفنية فوق المتوسطة.

يأتي هذا بعد جهود استمرت طوال 4 سنوات كاملة تم فيها لقاءات عديدة بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور حسن سراج الدين عميد كلية العلوم السابق و اجتماعات متتالية مع كلًا من الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق والدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور عبد الدايم نصير مستشار الإمام الأكبر.

جامعة الأزهر الأزهر كليات اختبارات القدرات تنسيق الازهر 2021

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