كتاب "دفاعا عن تاريخ المسرح المصري" على مائدة ملتقى آتوم الثقافى الأول

أكدت الكاتبة سميحة المناسترلى، على دور الحاضر الغائب الكاتب الكبير فيصل ندا، فى دعمه لمؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع، ووضعت صورة للراحل بالقاعة المفتوحة للمؤسسة، اعترافا بتاريخه ومسيرته في إثراء الدراما المصرية والعربية.

جاء ذلك خلال انطلاق ملتقى آتوم الثقافى الأول، ومناقشة كتاب "دفاعا عن تاريخ المسرح المصرى" للكاتب أحمد عبدالرازق ابوالعلا، أمس السبت، بمقر المؤسسة بالهرم .

وناقش الكتاب بالملتقى الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني، والكاتبة الناقد الدكتورة نجوى عانوس، وأدارت الندوة الكاتبة سميحة المناسترلي رئيس مجلس أمناء مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع، ونظم الملتقى الفنان محمود عبد الغفار عضو مجلس أمناء المؤسسة، بحضور نخبة من المعنيين بالمسرح المصري والعربي من الكتاب والأدباء والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة .

بدأت فعاليات الملتقى بالوقوف دقيقة حداد على روح الكاتب الكبير فيصل ندا رحمة الله عليه، ووجهت المنصة التحية للدكتور عمرو دوارة، الذى اعتذر عن مشاركته بالملتقى لظروف طارئة، ويأتى الملتقى الأول لآتوم إيمانا من المؤسسة بحرية الرأي التى لا تخل بالحقائق التاريخية، وحفاظا على مبدأ أمانة التوثيق التاريخي، تلافيا لأي مغالطات أو تشويه بالعموم، وبالتاريخ المصري على الأخص على كافة الأصعدة سواء الفنية أوالثقافية أوالعسكرية وغيرهم، فمصر أولى بأبناءها ومثقفيها وأقلامهم القوية بالدفاع عنها والحفاظ على تاريخها من أي تلاعب .

وقدمت الكاتبة سميحة المناسترلى، خلال كلمتها بالملتقى نبذة مختصرة عن السادة المناقشون للكتاب ضيوف المنصة، وأيضا نبذة مختصرة عن فحوى الكتاب، وأشادت بتصميم الفنان محمد عطية بدار المعارف لغلاف الكتاب وألوانه، الذى جمع شخصيات لعبت دورا أساسيا فى القضية المطروحة اليوم، وكأنه يؤكد واقع وتاريخ على غلاف الإصدار بظلال تنقل القارئ داخل أحداث الحياة بمنتصف القرن تاسع عشر .

وقال الكاتب ابو العلا السلامونى، إن كتاب "دفاعا عن تاريخ المسرح المصرى" للكاتب أحمد أبو العلا، يعد دفاعا مهما عن هوية الثقافة المصرية فى المسرح المصرى، وبذل فيه الكاتب جهدا كبيرا فى ظل ظروف صعبة، واستوعب فيه كل ما يدور حول هذه القضية .

وتحدثت الدكتورة نجوى عانوس، عن كتاباتها حول مسرح يعقوب صنوع، وماقامت به من جهد ورحلات سفر لجمع كل أعمال يعقوب صنوع فى المسرح، وأشارت إلى أن هناك محاولات لطمس 35 عاما من تاريخ المسرح المصرى من خلال إنكار ومحو أعمال يعقوب صنوع .

وفى ختام الملتقى، كرمت الكاتبة سميحة المانسترلى رئيس مجلس أمناء مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع، الكاتب الكبير ابو العلا السلامونى، والدكتورة نجوى عانوس، والكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا، وأهدتهم درع المؤسسة تقديرا لدورهم الفعال فى المجالين الثقافى والفنى .