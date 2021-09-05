فرج عامر يدعم لاعبي سموحة والجهاز الفني قبل انطلاق الموسم

اكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن النادي لديه أمال وطموحات كبيرة خلال الفترة القادمة.

ووجه فرج عامر الشكر لكابتن أحمد سامي المدير الفني، والجهاز الفني بالكامل على جهودهم خلال الموسم الماضي.



وعلى هامش أول تدريب للفريق استعدادًا للموسم الجديد، أكد المهندس فرج عامر ثقته الكاملة في الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي واللاعبين القدامى والجديد، ولدينا استقرار فني واداري، مطالبهم ببذل أقصى الجهد لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.



وأشار إلى أن هناك دعم كامل لجميع اللاعبين والجهاز الفني، وبالرغم من كل الصعوبات لدينا ثقة كبيرة في الجهاز واللاعبين.