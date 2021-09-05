تناول حفنة من التوت يوميا يحارب أمراضا غير متوقعة.. تعرفي عليها

فوائد صحية لتناول التوت الأزرق لصحتك فهو غني بمضادات الأكسدة التى تساعد في تقليل الالتهاب ومستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم.

إليك الفوائد الصحية العديدة لتناول التوت وفقا لموقع stylecraze

1. قد يساعد في محاربة الجذور الحرة



التوت غني بمضادات الأكسدة ، وخاصة الأنثوسيانين. تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والتلف والالتهابات

قد يساعد أيضًا دمج مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان .

2. محاربة الالتهاب



التوت يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات و يحتوي على الفينولات مثل الأنثوسيانين والفلافونويد

يمكن أن يساعد تناول في مكافحة الالتهابية مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسكري والتهاب المفاصل.



3.يحمي من أمراض القلب



يساعد التوت فى الحماية من أمراض القلب لغناه بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين التى تحارب ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ (LDL).

قد يساعد خفض LDL في تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية.

4. السيطرة على نسبة السكر في الدم

قد يؤدي الدلفينول الموجود في التوت إلى انخفاض كبير في نسبة الجلوكوز في الدم لدى الأفراد المصابين بمرض السكري . ساعد تناول 180 ملج يوميًا من توت على خفض مستويات السكر في الدم بنسبة 5٪.

5. قد يحسن صحة الجهاز الهضمي



يمكن أن يساعد التوت في دعم صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا الجيدة. يمكن أن تساعد الألياف الغذائية الموجودة في التوت على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي وتساعد في منع مشاكل الجهاز الهضمي.

كما تم ربط الأنثوسيانين في النظام الغذائي بصحة الأمعاء . مع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيفية تأثير الأنثوسيانين على البكتيريا في الأمعاء.

