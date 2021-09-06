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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يعلن نتائج تنسيق المرحلة الثانية2021 خلال مؤتمر صحفي اليوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقد مؤتمر صحفي اليوم الاثنين للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق ود.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق .

 

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 مساء الاثنين الماضي بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات .

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تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن موعد وقواعد تقليل الاغتراب

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انطلاق مهرجان اتحاد الاتحادات النوعية بمدينة بورسعيد

ويمكن للطلاب راغبي التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر هذا الرابط 

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي ، أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة 62.07 % هو بينما لطلاب الشعبة الادبية هو 58.05%.

وزارة التعليم العالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدكتور خالد عبدالغفار خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق مكتب التنسيق

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