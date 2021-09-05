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رئيس التحرير
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برلمان

عماد حمودة: جهود صندوق تحيا مصر تخدم المواطن..وإشراف الرئيس المباشر عليه رسالة محفزة لدعمه

صدى البلد

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جهود صندوق تحيا مصر ستظل النموذجً الذى  يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فى تفعيل الدور الاجتماعي من أجل المواطن.

 

جاء ذلك فى تصريحات له  اليوم الأحد، تعليقا على احتفالية «أبواب الخير» التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي  وتستهدف ٥ مليون مواطن، وينظمها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن، مشيرا إلى أن هذا الدور الفعال من جانب صندوق تحيا مصر  يدعم الرؤية التنموية للدولة المصرية والرائدة في مجال رعاية الأسر في المناطق الأكثر احتياجا وتحسين دور الحياة في هذه المناطق وتكاملها مع جهود الأمم المتحدة ووكلائها وبرامجها المختلفة، لتحسين حياة الناس.

 

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذه الجهود أيضا تفعل الاستراتيجية التى تتحرك عليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التنمية للقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.، مشيرا إلى أن المواطن المصرى  أصبح يلمس بشكل مباشر برامج الصندوق  والتى تضم  الرعاية الصحية حيث مبادرة  علاج مرضى الضمور العضلى من الأطفال وأيضا برنامج التنمية العمرانية  حيث تطوير  المناطق العشوائية وأنشاء مدن بديلة مثل بشائر الخير  والأسمرات  وأيضا برنامج الدعم الإجتماعى حيث حماية الأطفال بلا مأوى  ومصر بدون غارمات وغارمين.

 

وأكد أيضا على أن البرامج تضم جهود الصندوق فى الكوارثِ والأزمات، الذي يتيح التدخل السريع والمشاركةَ الفعَّالةَ، عندما يواجه المواطنين كوارث أو أزماتٍ غير متوقعة،وأيضا ملف التعليم الذى يقوم الصندوق بجهود كبيرة فيه حيث دعم جامعة زويل للعلومِ والتكنولوجيا، والبرنامجَ الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بجانب أيضا التمكين  الاقتصادى  الذى يوفر فرص عمل للشباب  ويدعم المرأة المعيلة  مشيرا إلى أن كل هذه الجهود والبرامج ترجمة حقيقة للتعاون بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بما يخدم المواطن ويصب فى صالحه.

 

واختتم حديثه  بالإشادة بما تحدث بشأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بآليات الصرف على كل هذه البرامج وجهود الصندوق تحت إشرافه وأنه فى يد أمينه، مؤكدا على أن هذا الحديث رسالة بأن تبرعات وجهود جموع المواطنين الداعمة لهذا الصندوق تذهب فى مكانه الصحيح وتصل للمستحقين وهو ما يشجع الجميع على الدعم والمساعدة المستمرة.

مجلس النواب صندوق تحيا مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسكان وزارة التضامن الدولة المصرية مؤسسات المجتمع المدني

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