أكبر داعم للعمل الخيري.. حماة الوطن يثمن مبادرات الرئيس لتحسين أحوال المواطنين

ثمن حزب حماة الوطن جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بإطلاق احتفالية أبواب الخير، التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تستهدف حوالى 5 ملايين مواطن، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

ويشير الحزب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكبر داعم للعمل الخيرى من خلال إطلاقه العديد من المبادرات والبرامج الحكومية مثل تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة التي يتغير بها وجه المحافظات والقرى والنجوع .

وأشار حزب حماة الوطن إلى أنه أطلق العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن وتساعده على الحياة الكريمة من خلال تقديم جميع أوجه المساعدة والدعم في نواحى الحياة كافة، حيث قدم مبادرة “طاقات الوطن المنتجة” لتدريب المراة المعيلة، ومبادرة تركيب الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتوفير فرص العمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويضيف الحزب أن العالم يحتفل اليوم "باليوم العالمي للعمل الخيري" بهدف توعية وتحفيز المواطنين والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة لمساعدة الآخرين، من خلال التطوع والأنشطة الخيرية.

ويوضح الحزب أن العمل الخيري فاعل جداً في تحسين الثقافة والعلوم والرياضة وحماية الموروثات الثقافية فضلا عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين ونشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراع ويتيح العمل الخيري فرصة لتعزيز الأواصر الاجتماعية والإسهام في خلق مجتمعات أكثر مرونة.