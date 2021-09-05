مياه الجيزة : انقطاع المياه عن بعض شوارع المهندسين الثلاثاء لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق ( شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادي الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من ناصية شارع السودان حتي جامع مصطفي محمود ) وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء الموافق 7/ 9 /2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأربعاء الموافق 8 / 9 /2021 وذلك لمدة 8 ساعات.

أرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سبب الانقطاع الي القيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600مم بشارع جامعة الدول والمتعارض مع أعمال مشروع تنفيذ منزل كوبري الملك عبد الله في نهاية شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان.



وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.