أحمد آدم يكشف تفاصيل دوره في فيلم 200 جنيه

كشف الفنان أحمد آدم، تفاصيل مشاركته في فيلم "200 جنيه"، وأنه جسد شخصية رجل بخيل وهو دور مختلف عن ما يقدمه، قائلًا "دورى مثالي إلى حد ما مع عدم وجود نوع من أنواع الشر".

وقال أحمد آدم، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، إن أدوار الشر تخرج إمكانيات الممثل الحقيقية ، قائلًا: إن كل الممثلين يحبون أداء أدوار الشر، نظرًا إلى أنه بها تنوع ومشاعر مختلطة، إضافة إلى وجود مساحة للتمثيل وإظهار الموهبة.

وأضاف أحمد آدم إلى أن نوعية فيلم "200 جنيه" تنتمي إلى المثالية، وفكرة عمل إفيه شرير في مثل تلك النوعية من الأفلام تكون محدودة، أما في حالة أن تكون الشخصية شريرة وتقدر تضحك الجمهور من خلال الغوص في الشخصية نفسها، قائلًا: "يعني ما حاولش ألوي ذراع الشخصية عشان أضحك الناس".

وأكمل الفنان أحمد آدم، أن مواقف شخصية الرجل البخيل في فيلم "200 جنيه" نفسها تضحك.